В Украине представили концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку презентовала концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах, который должен реформировать систему негосударственного пенсионного обеспечения и создать основу для развития накопительной пенсионной системы в Украине.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Отмечается, документ подготовлен в рамках проекта FINMAR, направленного на приближение украинского законодательства к нормам ЕС и международным стандартам финансовых рынков.
Концепция предусматривает имплементацию европейских директив в сфере профессионального пенсионного обеспечения, а также усиление защиты пенсионных накоплений участников третьего уровня пенсионной системы.
Одним из ключевых элементов законопроекта станет новая модель управления пенсионными активами.
Она предполагает:
- создание пенсионной компании с системой корпоративного управления;
- внедрение механизмов внутреннего контроля;
- новые подходы к управлению пенсионными активами и деятельностью фондов.
Также во время презентации участникам представили механизм трансформации действующих негосударственных пенсионных фондов в добровольные пенсионные фонды согласно новой модели регулирования.
Отдельно разработчики очертили вопросы, которые еще нуждаются в дальнейшем обсуждении. Среди них:
- гарантии для участников пенсионных схем;
- возможность трансграничной деятельности пенсионных фондов;
- особенности налогового режима для системы добровольного пенсионного обеспечения
Ранее НКЦБФР утвердила новую редакцию положений о производстве деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда.