В Украине представили концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах

гривны
НКЦБФР представила новую концепцию управления пенсионными активами / Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку презентовала концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах, который должен реформировать систему негосударственного пенсионного обеспечения и создать основу для развития накопительной пенсионной системы в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, документ подготовлен в рамках проекта FINMAR, направленного на приближение украинского законодательства к нормам ЕС и международным стандартам финансовых рынков.

Концепция предусматривает имплементацию европейских директив в сфере профессионального пенсионного обеспечения, а также усиление защиты пенсионных накоплений участников третьего уровня пенсионной системы.

Одним из ключевых элементов законопроекта станет новая модель управления пенсионными активами.

Она предполагает:

  • создание пенсионной компании с системой корпоративного управления;
  • внедрение механизмов внутреннего контроля;
  • новые подходы к управлению пенсионными активами и деятельностью фондов.

Также во время презентации участникам представили механизм трансформации действующих негосударственных пенсионных фондов в добровольные пенсионные фонды согласно новой модели регулирования.

Отдельно разработчики очертили вопросы, которые еще нуждаются в дальнейшем обсуждении. Среди них:

  • гарантии для участников пенсионных схем;
  • возможность трансграничной деятельности пенсионных фондов;
  • особенности налогового режима для системы добровольного пенсионного обеспечения

Ранее НКЦБФР утвердила новую редакцию положений о производстве деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда.

