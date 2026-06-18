НБУ очікує надходження 13 млрд доларів зовнішнього фінансування у червні

У червні Україна може залучити близько 13 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. За оцінкою Національного банку, ці кошти дадуть змогу профінансувати дефіцит державного бюджету, збільшити міжнародні резерви та підтримати стабільність валютного ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Міжнародна допомога Україні

Україна розраховує на суттєве збільшення обсягів міжнародної фінансової допомоги вже у червні. Як зазначають у Національному банку, після менших від очікуваних надходжень у січні–травні ситуація має покращитися найближчими місяцями.

Кошти надходитимуть як від окремих держав-партнерів, так і в межах міжнародних програм підтримки, зокрема Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та Ukraine Support Loan (USL).

У регуляторі наголошують, що важливим сигналом для подальшого фінансування стало просування переговорів з Міжнародним валютним фондом, зокрема досягнення угоди на рівні персоналу (Staff Level Agreement) за програмою Extended Fund Facility (EFF).

Очікується, що міжнародна допомога дасть змогу повністю покривати дефіцит державного бюджету та водночас нарощувати міжнародні резерви. Це, своєю чергою, сприятиме збереженню стабільності валютного ринку та підтримці макрофінансової стійкості країни.

У НБУ також зазначають, що останніми тижнями знизилися ризики, пов’язані з подальшим залученням зовнішнього фінансування. Водночас через триваючу війну все ще зберігається ймовірність затримок або коригування обсягів міжнародної допомоги.

Нагадаємо, 18 червня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.