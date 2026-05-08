В НБУ розповіли, чи покриє міжнародна допомога дефіцит бюджету України до 2028 року

Національний банк України прогнозує, що ключовим джерелом покриття дефіциту державного бюджету у 2026–2028 роках залишатиметься міжнародна фінансова допомога.

Обсяги зовнішнього фінансування, за оцінками регулятора, дозволять уникнути емісійного покриття дефіциту та підтримати макрофінансову стабільність.

У 2026 році Україна може отримати близько 53 млрд дол. міжнародної допомоги, у 2027 році — 42 млрд дол., у 2028 році — 22 млрд дол. Ці надходження мають забезпечити фінансування значної частини бюджетного дефіциту та підтримку валютного ринку.

НБУ зберіг оцінку дефіциту бюджету на 2026 рік на рівні близько 19% ВВП. Водночас прогноз на наступні роки погіршено до 18% ВВП у 2027 році та 11% ВВП у 2028 році.

Зростання дефіциту у середньостроковій перспективі пояснюється потребами фінансування оборонного сектору, модернізації безпеки та відновлення інфраструктури.

Окремо НБУ зазначає, що міжнародні резерви залишатимуться на достатньому рівні — у межах 60–67 млрд дол. протягом 2026–2028 років. Це має забезпечити стійкість валютного ринку навіть за високого рівня бюджетного дефіциту.

У підсумку, стабільність державних фінансів України у найближчі роки критично залежатиме від обсягів міжнародної допомоги та її своєчасного надходження.

Водночас резерви України скоротилися через обслуговування та погашення державного боргу. Найбільші виплати припали на Світовий банк, Європейський Союз та інших кредиторів. Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 млн доларів.