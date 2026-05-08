Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Delo Index AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В НБУ розповіли, чи покриє міжнародна допомога дефіцит бюджету України до 2028 року

САП, збитки, підозра
НБУ очікує до $53 млрд міжнародної допомоги Україні

Національний банк України прогнозує, що ключовим джерелом покриття дефіциту державного бюджету у 2026–2028 роках залишатиметься міжнародна фінансова допомога.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інфляційний звіт НБУ.

 Обсяги зовнішнього фінансування, за оцінками регулятора, дозволять уникнути емісійного покриття дефіциту та підтримати макрофінансову стабільність.

У 2026 році Україна може отримати близько 53 млрд дол. міжнародної допомоги, у 2027 році — 42 млрд дол., у 2028 році — 22 млрд дол. Ці надходження мають забезпечити фінансування значної частини бюджетного дефіциту та підтримку валютного ринку.

НБУ зберіг оцінку дефіциту бюджету на 2026 рік на рівні близько 19% ВВП. Водночас прогноз на наступні роки погіршено до 18% ВВП у 2027 році та 11% ВВП у 2028 році.

Зростання дефіциту у середньостроковій перспективі пояснюється потребами фінансування оборонного сектору, модернізації безпеки та відновлення інфраструктури.

Окремо НБУ зазначає, що міжнародні резерви залишатимуться на достатньому рівні — у межах 60–67 млрд дол. протягом 2026–2028 років. Це має забезпечити стійкість валютного ринку навіть за високого рівня бюджетного дефіциту.

У підсумку, стабільність державних фінансів України у найближчі роки критично залежатиме від обсягів міжнародної допомоги та її своєчасного надходження.

Водночас резерви України скоротилися через обслуговування та погашення державного боргу. Найбільші виплати припали на Світовий банк, Європейський Союз та інших кредиторів. Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 млн доларів.

Автор:
Тетяна Гойденко