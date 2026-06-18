Майже 70% підприємств в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів – дослідження

Брак робочої сили залишається головною перешкодою для діяльності українських підприємств у воєнний час. Наразі кадровий дефіцит відчувають рекордні 69% компаній. Це найвищий показник за весь час проведення щомісячних досліджень.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати 49-го щомісячного опитування, яке Інститут економічних досліджень (ІЕД) провів серед 469 промислових підприємств.

"У нас упродовж кількох місяців перешкода “брак робочої сили” б’є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів", — розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Ситуація з пошуком кваліфікованих спеціалістів у травні колихнулася мінімально: частка компаній, яким важко знайти таких професіоналів, незначно знизилася — з 62,3% до 60,6%.

Водночас шукати некваліфікованих робітників стало значно складніше. Про цю проблему заявили 38,4% опитаних проти 34,3% місяцем раніше.

Лише 2,4% підприємств планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі, а 5,1% планують відправити працівників у вимушені відпустки.

На другому місці в переліку перешкод залишається зростання цін на сировину та матеріали, хоча цей показник дещо знизився — з 56% до 49%.

Третю позицію четвертий місяць поспіль утримує фактор безпеки. Небезпека роботи хвилює 44% бізнесів після 46% в квітні.

Зберігається закономірність перешкоди "небезпечно працювати" залежно від розміру підприємства. Середні і великі підприємства частіше говорять про цю проблему – в травні 48% і 47% відповідно, оскільки саме вони, більш ймовірно, можуть стати об’єктом атак ворога.

У регіональному розрізі безпековий фактор найбільше турбує бізнес у прифронтових областях, а також у Центрі та на Півдні України — зокрема на Київщині, Вінниччині, Одещині, Житомирщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, де цей показник перевищує 80%.

На заході країни проблема менш гостра, за винятком Рівненської області.

Аналітики також фіксують зростання занепокоєння через падіння попиту на продукцію — цей показник підскочив одразу з 26% до 38%. Логістичні труднощі під час перевезень всередині країни почали сильніше турбувати 30% опитаних.

Нагадаємо, традиційно напередодні літа зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. Це особливо актуально для тих, хто шукає підробіток. У травні 2026 року і попит на відповідні вакансії був високим: на деякі професії фіксували майже 20 відгуків на 1 оголошення.