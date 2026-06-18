Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

+0,02

EUR

51,93

--0,01

Готівковий курс:

USD

45,02

44,93

EUR

52,15

51,85

Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Майже 70% підприємств в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів – дослідження

працівник
Нестача працівників в Україні побила історичний рекорд / Depositphotos

Брак робочої сили залишається головною перешкодою для діяльності українських підприємств у воєнний час. Наразі кадровий дефіцит відчувають рекордні 69% компаній. Це найвищий показник за весь час проведення щомісячних досліджень.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати 49-го щомісячного опитування, яке Інститут економічних досліджень (ІЕД) провів серед 469 промислових підприємств.

"У нас упродовж кількох місяців перешкода “брак робочої сили” б’є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів", — розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Ситуація з пошуком кваліфікованих спеціалістів у травні колихнулася мінімально: частка компаній, яким важко знайти таких професіоналів, незначно знизилася — з 62,3% до 60,6%.

Водночас шукати некваліфікованих робітників стало значно складніше. Про цю проблему заявили 38,4% опитаних проти 34,3% місяцем раніше.

Лише 2,4% підприємств планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі, а 5,1% планують відправити працівників у вимушені відпустки.

На другому місці в переліку перешкод залишається зростання цін на сировину та матеріали, хоча цей показник дещо знизився — з 56% до 49%.

Третю позицію четвертий місяць поспіль утримує фактор безпеки. Небезпека роботи хвилює 44% бізнесів після 46% в квітні. 

Зберігається закономірність перешкоди "небезпечно працювати" залежно від розміру підприємства. Середні і великі підприємства частіше говорять про цю проблему – в травні 48% і 47% відповідно, оскільки саме вони, більш ймовірно, можуть стати об’єктом атак ворога.

У регіональному розрізі безпековий фактор найбільше турбує бізнес у прифронтових областях, а також у Центрі та на Півдні України — зокрема на Київщині, Вінниччині, Одещині, Житомирщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, де цей показник перевищує 80%.

На заході країни проблема менш гостра, за винятком Рівненської області.

Аналітики також фіксують зростання занепокоєння через падіння попиту на продукцію — цей показник підскочив одразу з 26% до 38%. Логістичні труднощі під час перевезень всередині країни почали сильніше турбувати 30% опитаних.

Фото 2 — Майже 70% підприємств в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів – дослідження

Нагадаємо, традиційно напередодні літа зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. Це особливо актуально для тих, хто шукає підробіток. У травні 2026 року і попит на відповідні вакансії був високим: на деякі професії фіксували майже 20 відгуків на 1 оголошення.

Автор:
Тетяна Бесараб