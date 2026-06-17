Штучний інтелект спровокує дефіцит робочої сили, а не безробіття – Безос

Засновник компанії Amazon Джефф Безос категорично заперечив поширені побоювання щодо того, що автоматизація та штучний інтелект зроблять людей зайвими.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

На думку Безоса, розвиток цієї технології насправді призведе до дефіциту робочої сили, оскільки людство має безкінечну кількість справ і наразі обмежене лише бар'єрами, які ШІ здатний зменшити.

Таке твердження контрастує з настроями суспільства, адже нещодавнє опитування Reuters/Ipsos продемонструвало, що половина американців досі побоюється втрати роботи через розвиток штучного інтелекту.

Космічне майбутнє Землі

На технологічній конференції VivaTech у Парижі Безос розповів про свій новий стартап у сфері штучного інтелекту під назвою Prometheus, який спрямований на значне пришвидшення фізичного виробництва. Окрім цього, він поділився планами щодо свого аерокосмічного проєкту Blue Origin.

Однією з головних цілей освоєння космосу засновник Amazon назвав перенесення найбільш забруднюючих промислових підприємств за межі нашої планети.

Бізнесмен переконаний, що коли космічні подорожі стануть достатньо дешевими та надійними, людство зможе видобувати корисні копалини з Місяця й астероїдів.

Це дозволить розвантажити екологію та повернути Землю до стану, який існував до початку промислової революції.

Конкуренція зі SpaceX

У межах презентації генеральний директор Blue Origin Девід Лімп підтвердив, що компанія вже розпочала реконструкцію свого стартового майданчика у Флориді для ракет New Glenn після травневого інциденту з вибухом.

Blue Origin продовжує активно конкурувати на цьому ринку зі SpaceX Ілона Маска.

Напередодні нещодавнього IPO своєї компанії Маск також представив масштабне бачення розвитку космічної галузі. Його плани включають побудову цілих міст на Місяці та Марсі.

Нагадаємо, Amazon інвестує 10 мільярдів євро в Європу для запуску складських роботів із ШІ. Технологічний гігант модернізує власну європейську мережу виконання замовлень та впроваджує мобільних складських роботів нового покоління, які функціонують на базі штучного інтелекту й здатні розпізнавати голосові команди та розмовну мову.