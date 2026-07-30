Прибуток Samsung від виробництва чипів зріс у 250 разів на тлі розвитку штучного інтелекту

Розвиток інфраструктури штучного інтелекту підняв операційний прибуток напівпровідникового підрозділу Samsung Electronics у 250 разів. У другому кварталі цей напрям приніс 89,2 трильйона вон ($62 млрд), що перевищило середній прогноз аналітиків у 79,3 трильйона вон ($55,1 млрд).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Загальний чистий прибуток групи склав 71,3 трильйона вон ($49,5 млрд).

Samsung конкурує на ринку чипів з SK Hynix та Micron Technology. Компанія прогнозує збільшення дефіциту пам'яті у 2027 році. Великі споживачі, серед яких Nvidia, укладають багаторічні контракти за високими цінами для забезпечення центрів обробки даних. На цьому тлі акції Samsung зростали на 8,4%.

"Відновлення Samsung та потенційно більш агресивне ціноутворення можуть тиснути на SK Hynix, тоді як великі інвестиції в галузеві потужності підтримуватимуть побоювання щодо майбутньої корекції поставок", – сказав засновник Fibonacci Asset Management Global Чон Ін Юн. Він додав, що на нинішньому ринку лише рекордних прибутків уже недостатньо.

Зростання попит у на HBM

Зростання попиту зумовлене потребою серверів штучного інтелекту у високошвидкісній пам'яті (HBM) та сховищах даних. Ливарний бізнес Samsung збільшує обсяги, тоді як мобільний та мережевий напрями вперше зафіксували збитки.

Підрозділ споживчої електроніки зазнав збитків у розмірі 800 мільярдів вон. "Майже весь прибуток групи прийшов від чипів", – сказав провідний аналітик Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу в Etoro Джош Гілберт. За його словами, підрозділ електроніки стиснули саме ціни на компоненти, які спричинили бум на ринку напівпровідників.

Зростання вартості пам'яті ускладнює роботу мобільного сегмента. Віцепрезидент Samsung Даніель Араужо повідомив, що компанія планує зосередитися на преміум-смартфонах із підтримкою штучного інтелекту для утримання середніх цін та обсягів продажу.

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung Electronics уклала п'ятирічний контракт вартістю понад $200 млрд на виробництво чипів для американської Broadcom. Угода покликана зміцнити позиції обох компаній на ринку інфраструктури для штучного інтелекту.