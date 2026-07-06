Операційний прибуток Samsung підскочив у 18 разів на тлі ШІ-буму

Південнокорейський гігант Samsung Electronics за підсумками другого кварталу може зафіксувати зростання операційного прибутку приблизно у 18 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Стрімкий розвиток штучного інтелекту продовжує виснажувати світові запаси мікросхем пам'яті та підштовхує ціни вгору.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За прогнозами аналітиків, найбільший у світі виробник чипів пам'яті оголосить про операційний прибуток у розмірі 86 трильйонів вон (близько 56,35 мільярда доларів США). Для порівняння, торік цей показник становив лише 4,7 трильйона вон. Це буде вже третій поспіль квартал рекордних фінансових результатів для компанії.

Чинники зростання та дефіцит на ринку

Аналітики очікують, що ринок мікросхем залишатиметься дефіцитним щонайменше до кінця наступного року. Головні причини стрімкого злету:

Нова хвиля ШІ: попит зростає не лише на пам'ять із високою пропускною здатністю, але й на звичайні продукти DRAM та NAND. Це пов’язано з розширенням систем так званого "агентного ШІ". Такі системи виконують складні багатоетапні завдання, що вимагає значно більше пам'яті для серверних процесорів та сховищ даних під час обчислень.

Стрімке подорожчання: у другому кварталі середня ціна продажу DRAM зросла на 44%, а NAND — на 53% порівняно з попереднім кварталом.

Капіталізація гігантів: брак чипів спровокував підвищення на фондовому ринку. Акції Samsung Electronics, SK Hynix та Micron цього року злетіли на 158%, 273% та 242% відповідно, піднявши ринкову вартість кожної з трьох компаній вище позначки у 1 трильйон доларів.

Samsung є ключовим постачальником для таких технологічних гігантів, як Nvidia, Google та Apple. Щоб гарантувати собі стабільні поставки, клієнти вже підписали з корпорацією довгострокові зобов'язуючі контракти. У третьому кварталі аналітики прогнозують подальше зростання цін на DRAM та NAND ще на 24-25%.

Потенційні ризики: бонуси працівникам та мобільний бізнес

Попри оптимістичні прогнози, фінансові результати можуть виявитися дещо нижчими за очікування ринку, якщо Samsung спише більші суми на премії співробітникам. Наприкінці травня компанія уникла масштабного страйку, погодившись виділяти 10,5% операційного прибутку напівпровідникового підрозділу на спеціальні бонуси, які сумарно можуть перевищити 40 трильйонів вон.

Крім того, дорожчання чипів пам'яті вже тисне на маржинальність власного мобільного бізнесу Samsung. Витрати на компоненти зростають швидше, ніж компанія встигає підвищувати ціни на смартфони, що змусить її знову переглянути цінники у другому півріччі.

Ризикованим залишається питання тривалості інвестиційного буму. Витрати хмарних провайдерів на ШІ-пам'ять цього року складають 52%, а наступного року можуть перевищити 70% від їхніх капітальних інвестицій. Щоб розширити потужності, Samsung планує у період з 2026 по 2040 роки інвестувати рекордні 3 200 трильйонів вон ($2,07 трильйона) всередині Південної Кореї спільно з компанією SK Hynix.

Нагадаємо, Samsung інвестує рекордні $648 мільярдів у виробництво чипів та ШІ. Навесні південнокорейська корпорація оголосила про масштабний план капіталовкладень у внутрішній ринок обсягом 1 000 трильйонів вон протягом наступних десяти років, щоб перетворити глобальний технологічний бум на довгостроковий двигун для національної економіки.