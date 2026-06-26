Samsung інвестує рекордні $648 мільярдів у виробництво чипів та ШІ

Південнокорейська корпорація Samsung Group планує інвестувати у внутрішній ринок країни рекордні 1 000 трильйонів вон (близько 648 мільярдів доларів) протягом наступних десяти років. Ці величезні кошти підуть на те, щоб перетворити світовий бум штучного інтелекту на потужний двигун для всієї економіки країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Офіційно про ці плани мають оголосити найближчого понеділка під час зустрічі топменеджерів Samsung та SK Hynix з президентом країни Лі Чже Мьоном.

Інвестиції від проєкту хочуть спрямувати у регіони за межами столиці Сеула. Величезні вкладення підуть на будівництво нових заводів із виробництва чипів, створення великих ШІ дата-центрів, а також на випуск дисплеїв та акумуляторів. Попередньо близько 300 трильйонів вон планують витратити саме на будівництво нових фабрик чипів на південному заході країни.

Уряд Південної Кореї активно намагається використати шалений попит на мікросхеми, щоб підняти економіку бідніших провінцій. Проте експерти застерігають, що плани щодо розбудови нового технологічного центру на південному заході можуть зіткнутися з серйозними проблемами: браком кваліфікованих інженерів та обмеженнями місцевої інфраструктури, адже для таких гігантських виробництв потрібні величезні об'єми води та електроенергії.

Политичні суперечки навколо інвестицій

Великі гроші у провінціях швидко стали темою для палких дискусій у країні:

Звинувачення від опозиції: опозиційні політики вважають цей крок суто політичним. Вони звинувачують президента та уряд у тиску на бізнес. Опозиція стверджує, що компанії змушують вкладати гроші у південно-західний регіон, який є традиційною опорою керівної партії, якраз напередодні внутрішньопартійних виборів.

Страхи інших міст: поки нові регіони чекають на гроші, у старих містах місцеві жителі б'ють на сполох. Вони бояться, що через будівництво нових кластерів компанії почнуть скорочувати виробництво на діючих заводах, міста втратять податки та роботу і врешті перетворяться на "привиди".

Нагадаємо, Samsung інвестує 20 мільйонів доларів у виробництво військових батарей у США. Виробник акумуляторів Samsung SDI домовився про партнерство з американським стартапом Forge Nano. Мета проєкту — налагодити у США випуск надійних батарей для оборонної та аерокосмічної галузей, які повністю відмовляться від використання китайської сировини.