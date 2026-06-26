Samsung инвестирует рекордные $648 миллиардов в производство чипов и ИИ

Южнокорейская корпорация Samsung Group планирует инвестировать во внутренний рынок страны рекордные 1 000 триллионов вон (около 648 миллиардов долларов) в течение следующих десяти лет. Эти огромные средства пойдут на то, чтобы превратить мировой бум искусственного интеллекта в мощный двигатель всей экономики страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Официально об этих планах должны объявить в ближайший понедельник во время встречи топ-менеджеров Samsung и SK Hynix с президентом страны Ли Чже Меном.

Инвестиции от проекта хотят направить в регионы за пределами столицы Сеула. Огромные вложения пойдут на строительство новых заводов по производству чипов, создание крупных ИО дата-центров, а также выпуск дисплеев и аккумуляторов. Предварительно около 300 триллионов планируют потратить именно на строительство новых фабрик чипов на юго-западе страны.

Правительство Южной Кореи активно пытается использовать безумный спрос на микросхемы, чтобы поднять экономику более бедных провинций. Тем не менее, эксперты предостерегают, что планы по строительству нового технологического центра на юго-западе могут столкнуться с серьезными проблемами: нехваткой квалифицированных инженеров и ограничениями местной инфраструктуры, ведь для таких гигантских производств нужны огромные объемы воды и электроэнергии.

Политические споры вокруг инвестиций

Большие деньги в провинциях быстро стали темой для жарких дискуссий в стране:

Обвинение от оппозиции: оппозиционные политики считают этот шаг чисто политическим. Они обвиняют президента и правительство в давлении на бизнес. Оппозиция утверждает, что компании заставляют вкладывать деньги в юго-западный регион, являющийся традиционной опорой руководящей партии, как раз накануне внутрипартийных выборов.

Страхи других городов: пока новые регионы ждут денег, в старых городах местные жители бьют тревогу. Они боятся, что из-за строительства новых кластеров компании начнут сокращать производство на действующих заводах, города потеряют налоги и работу и в конце концов превратятся в "призраки".

Samsung инвестирует 20 миллионов долларов в производство военных батарей в США. Производитель аккумуляторов Samsung SDI договорился о партнерстве с американским стартапом Forge Nano. Цель проекта – наладить в США выпуск надежных батарей для оборонной и аэрокосмической отраслей, которые полностью откажутся от использования китайского сырья.