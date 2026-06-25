Samsung инвестирует 20 миллионов долларов в производство военных батарей в США

Южнокорейский производитель аккумуляторов Samsung SDI инвестирует 20 миллионов долларов и предоставит свои инженерные технологии американскому стартапу Forge Nano. Цель партнерства – наладить в США производство батарей для оборонной и аэрокосмической промышленности, которые не будут зависеть от китайского сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Новое соглашение позволит Samsung SDI поставлять элементы питания американского производства на рынок США и избегать высоких импортных пошлин. Кроме того, это поможет корейской корпорации выполнить новые жесткие требования Вашингтона, запрещающие использование китайских материалов в цепях поставок для военных нужд США. Стартап Forge Nano получит необходимый капитал и опыт крупного производителя для масштабирования своей технологии.

Сейчас американский стартап строит новый завод в городе Моррисвилл. Для завершения строительства компания ведет переговоры с Управлением стратегического капитала Пентагона о получении ссуды на сумму до 275 миллионов долларов. Также она использует грант в размере 100 миллионов долларов, полученный от Министерства энергетики США.

Атомные технологии для защиты от Китая

Главная особенность Forge Nano заключается в ее уникальной технологии нанопокрытия материалов на атомном уровне, что делает аккумуляторы более прочными и долговечными. В рамках партнерства стороны согласовали следующие условия:

Гарантированный выкуп: Samsung обязался покупать у стартапа элементы питания объемом 250 мегаватт-часов ежегодно в течение трех лет после запуска производства в 2028 году.

Совместная логистика: корейский гигант откроет для Forge Nano доступ к своим глобальным поставщикам сырья, полностью очищенному от связей с Китаем.

Выход на биржу: стартап, поддерживаемый такими гигантами как Volkswagen, General Motors и LG, планирует в третьем квартале этого года выйти на биржу Nasdaq из-за слияния со специальной компанией Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Оценочная стоимость бизнеса составит около 1,2 млрд долларов.

Руководство Forge Nano отмечает, что спрос со стороны американских военных на батареи, полностью изготовленные в США, чрезвычайно высок из-за ограничений Китая на экспорт критически важных минералов. Совместная работа с Samsung позволит создать американские версии современных аккумуляторных элементов для клиентов, требующих исключительно локального производства.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung Electronics планирует выкуп акций на рекордные 59 миллиардов долларов. Такое решение было принято после достижения компромисса в недавних внутренних переговорах, по результатам которых работникам компании также согласились выплачивать бонусы ценными бумагами техгиганта.