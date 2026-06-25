Samsung інвестує 20 мільйонів доларів у виробництво військових батарей у США

Південнокорейський виробник акумуляторів Samsung SDI інвестує 20 мільйонів доларів та надасть свої інженерні технології американському стартапу Forge Nano. Мета партнерства — налагодити в США виробництво батарей для оборонної та аерокосмічної промисловості, які не залежатимуть від китайської сировини.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Нова угода дозволить Samsung SDI постачати елементи живлення американського виробництва на ринок США та уникати високих імпортних мит. Крім того, це допоможе корейській корпорації виконати нові жорсткі вимоги Вашингтона, які забороняють використання китайських матеріалів у ланцюгах постачання для військових потреб США. Стартап Forge Nano натомість отримає необхідний капітал та досвід великого виробника для масштабування своєї технології.

Зараз американський стартап будує новий завод у місті Моррісвілл. Для завершення будівництва компанія веде переговори з Управлінням стратегічного капіталу Пентагону про отримання позики на суму до 275 мільйонів доларів. Також вона вже використовує грант у розмірі 100 мільйонів доларів, отриманий від Міністерства енергетики США.

Атомні технології для захисту від Китаю

Головна особливість Forge Nano полягає в її унікальній технології нанопокриття матеріалів на атомному рівні, що робить акумулятори значно міцнішими та довговічнішими. У межах партнерства сторони узгодили такі умови:

Гарантований викуп: Samsung зобов’язався купувати у стартапу елементи живлення обсягом 250 мегават-годин щорічно протягом трьох років після запуску виробництва у 2028 році.

Спільна логістика: корейський гігант відкриє для Forge Nano доступ до своїх глобальних постачальників сировини, яка повністю очищена від зв'язків із Китаєм.

Вихід на біржу: стартап, який підтримують такі гіганти як Volkswagen, General Motors та LG, планує у третьому кварталі цього року вийти на біржу Nasdaq через злиття зі спеціальною компанією Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Оціночна вартість бізнесу складе близько 1,2 мільярда доларів.

Керівництво Forge Nano зазначає, що попит з боку американських військових на батареї, повністю виготовлені в США, є надзвичайно високим через обмеження Китаю на експорт критично важливих мінералів. Спільна робота із Samsung дозволить створити американські версії сучасних акумуляторних елементів для клієнтів, які потребують виключно локального виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Samsung Electronics планує викуп акцій на рекордні 59 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалили після досягнення компромісу в нещодавніх внутрішніх перемовинах, за результатами яких працівникам компанії також погодилися виплачувати бонуси цінними паперами техгіганта.