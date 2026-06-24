Samsung викупить акцій на рекордні 59 мільярдів доларів

Південнокорейський технологічний гігант Samsung Electronics планує запустити масштабну програму зворотного викупу акцій на суму близько 90 трильйонів вон (58,61 млрд доларів). Рішення ухвалили після досягнення компромісу в нещодавніх тарифних переговорах, де працівникам погодилися виплачувати бонуси акціями компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Компанія може офіційно оголосити деталі плану найближчим часом. На тлі цих новин акції виробника мікросхем підскочили більш ніж на 6%.

Минулого місяця керівництво компанії та профспілка узгодили нову систему оплати праці. За цією угодою Samsung виділить близько 10,5% свого річного операційного прибутку на спеціальні бонуси для працівників підрозділу з виробництва чипів. Виплати здійснюватимуть саме в акціях компанії. Працівники зможуть одразу продати третину отриманих цінних паперів, ще третину — за рік, а решту — за два роки.

Крім того, компанії знадобляться додаткові акції для забезпечення нової довгострокової програми компенсацій Performance Stock Unit, яка пов'язує винагороду персоналу з ринковими показниками компанії.

ШІ-бум повертає надприбутки

Стрімке зростання попиту на технології штучного інтелекту спровокувало глобальний дефіцит мікросхем пам'яті, оскільки світові техногіганти масово будують нові дата-центри. Це дозволило Samsung Electronics та її головному конкуренту SK Hynix розраховувати на рекордні прибутки цього року.

Завдяки стрибку вартості акцій на 6,3% Samsung змогла випередити за темпами зростання SK Hynix та офіційно повернути собі статус найдорожчої компанії Південної Кореї за ринковою капіталізацією звичайних акцій.

Нагадаємо, Samsung більше не найдорожча компанія Південної Кореї. Компанія SK Hynix обійшла Samsung Electronics за ринковою капіталізацією, продемонструвавши неймовірне відновлення для виробника чипів, який два десятиліття тому перебував на межі банкрутства через борги.