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Binance заявила про намір залишитися в Європі попри проблеми з ліцензією

Binance
Binance заявила про намір залишитися в Європі попри проблеми з ліцензією / Unsplash

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance планує залишитися на ринку Європейського Союзу та готує новий план для отримання офіційного дозволу на діяльність. Заява пролунала після того, як спроба платформи отримати ліцензію у Греції провалилася, що поставило під загрозу доступ до послуг для мільйонів європейських користувачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Керівниця підрозділу Binance в Європі та Великій Британії Джилліан Лінч запевнила, що компанія не збирається залишати європейський ринок. За її словами, біржа просто змінить свій маршрут авторизації та наразі розглядає інші європейські країни як альтернативу Греції.

Ситуація для криптоплатформи є критичною, оскільки у компанії залишається лише один тиждень до закінчення терміну дії поточного тимчасового дозволу на роботу в Європі. Якщо до цього часу Binance не отримає ліцензію в одній із країн ЄС, вона буде змушена почати процес згортання своїх операцій на території блоку.

Опір з боку європейських регуляторів

Джерела, знайомі з процесом, зазначають, що Binance вела переговори з регуляторами Ірландії, Латвії та Греції, проте в усіх трьох країнах натрапила на серйозний опір. Наглядові органи висловлюють занепокоєння через:

  • минулі штрафи компанії за порушення правил боротьби з відмиванням грошей;
  • занадто складну та непрозору міжнародну корпоративну структуру;
  • ризиковану культуру ведення бізнесу, яку сповідувало колишнє керівництво.

Сама Джилліан Лінч підкреслила, що Binance офіційно подавала заявку лише у Греції й до останнього моменту очікувала на позитивне рішення. Вона також додала, що криптобіржа провела масштабну роботу над помилками, інвестувала значні кошти в систему внутрішнього контролю та розширила штат співробітників відділу комплаєнсу до 1 500 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільша криптобіржа Binance може втратити право на роботу в ЄС вже з наступного місяця. Європейські фінансові регулятори заздалегідь готували жорстку позицію щодо платформи, що врешті-решт і призвело до відхилення її ключових заявок у межах нового режиму ліцензування.

Автор:
Максим Кольц