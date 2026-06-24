Binance заявила о намерении остаться в Европе, несмотря на проблемы с лицензией

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance планирует остаться на рынке Европейского Союза и готовит новый план по получению официального разрешения на деятельность. Заявление прозвучало после того, как попытка платформы получить лицензию в Греции провалилась, что поставило под угрозу доступ к услугам миллионов европейских пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Руководитель подразделения Binance в Европе и Великобритании Джиллиан Линч заверила, что компания не собирается покидать европейский рынок. По ее словам, биржа просто изменит свой маршрут авторизации и рассматривает другие европейские страны как альтернативу Греции.

Ситуация для криптоплатформы критическая, поскольку у компании остается лишь одну неделю до истечения срока действия текущего временного разрешения на работу в Европе. Если Binance до сих пор не получит лицензию в одной из стран ЕС, она будет вынуждена начать процесс свертывания своих операций на территории блока.

Сопротивление со стороны европейских регуляторов

Источники, знакомые с процессом, отмечают, что Binance вела переговоры с регуляторами Ирландии, Латвии и Греции, однако во всех трех странах столкнулась с серьезным сопротивлением. Надзорные органы выражают беспокойство из-за:

прошлые штрафы компании за нарушение правил борьбы с отмыванием денег;

слишком сложную и непрозрачную международную корпоративную структуру;

рискованную культуру ведения бизнеса, которую исповедовало прежнее руководство.

Сама Джиллиан Линч подчеркнула, что Binance официально подавала заявку только в Греции и до последнего момента ожидала положительного решения. Она также добавила, что криптобиржа провела масштабную работу над ошибками, инвестировала значительные средства в систему внутреннего контроля и расширила штат сотрудников отдела комплаенса до 1500 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшая криптобиржа Binance может потерять право на работу в ЕС уже со следующего месяца. Европейские финансовые регуляторы заранее готовили жесткую позицию по отношению к платформе, что в конце концов и привело к отклонению ее ключевых заявок в рамках нового режима лицензирования.