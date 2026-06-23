Чиновники не смогут легализовать незаконное состояние из-за криптовалюты: детали

В Верховной Раде финализуют ко второму чтению законопроект №10225-д о легализации криптовалюты в Украине, который исключит возможность манипуляции с криптоактивами для чиновников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, этот законопроект позволит создать понятный рынок по европейским стандартам путем развития легальной инфраструктуры и лицензирования криптобирж с четкой ответственностью, а также увеличит налоговые поступления в бюджет.

Однако, как подчеркнул Гетманцев, еще одна сторона этого вопроса – это невозможность манипуляций с криптооперациями для чиновников.

Нардеп напомнил, что по данным Единого госреестра деклараций, в 2025 году украинские чиновники опубликовали 2861 декларацию, в которых были указаны активы в криптовалюте. Это на 16% больше, чем в 2024 году – тогда было подано 2468 деклараций. Для сравнения, в 2021 году таких деклараций было 961. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат Хмельницкого районного совета.

Также народный депутат Украины Ярослав Железняк в декларации за 2025 год указал криптовалюту Ripple (XRP) на сумму 424,25 тыс. грн.

Гетманцев заметил, что такой рост вызывает резонанс в обществе.

"Свою позицию в этом вопросе не раз озвучивал: попытка легализовать незаконное состояние из-за крипты будет очень неприятной и болезненной для недобросовестных декларантов. Уже сейчас информация о задекларированной криптовалюте проверяется, необходимые инструменты есть", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №102325-д о легализации и налогообложении криптовалюты в Украине. Сейчас он готовится ко второму чтению и принятию в целом.

При этом в принятом Верховной Радой документе до сих пор не определено, кто будет регулятором рынка криптоактивов: Национальный банк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как будут облагаться налогом криптоактивы

Законопроект №102325-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине" определяет особенности налогообложения операций с виртуальными активами.

Так, налогообложением налогом на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц) подлежит прибыль от операций с виртуальными активами:

НДФЛ по ставке 18% и военному сбору по ставке 5% облагается налогом прибыль от операций с виртуальными активами, которая определяется как разница между доходами от продаж и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;

полученный убыток уменьшает прибыль от сделок с виртуальными активами последующих периодов до их погашения.

Не облагаются налогом:

доходы от операций по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы;

годовой доход от продажи/отчуждения виртуальных активов до одной минимальной заработной платы;

стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создание), или безвозмездного получения, или полученные налогоплательщиком исключительно в обмен на его персональные данные.

Документом предусмотрено, что физическое лицо должно вести отдельный учет сделок с виртуальными активами и самостоятельно декларировать доходы и уплачивать налоги.

Что в законопроекте

В законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов – их делят на три основные категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирование – например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

Добавим, что из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.

Ранее Delo.ua разбиралось по сути. законопроекта, а также спрашивал экспертов о перспективах рынка криптоактивов в Украине.