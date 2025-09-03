Украинцы смогут легализовать криптовалюту: Рада поддержала законопроект

3 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №102325-д о легализации и налогообложении криптовалюты в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за документ проголосовали 246 депутатов.

Железняк подчеркнул, что будет очень много изменений до второго чтения.

Кроме того, до сих пор не определено, кто будет регулятором рынка криптоактивов: Национальный банк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Окончательное решение, однако, будет оставаться за Кабинетом министров, и оно еще не согласовано.

Какие налоги

Законопроект №102325-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине» определяет особенности налогообложения операций с виртуальными активами.

Так, налогообложением налогом на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц) подлежит прибыль от операций с виртуальными активами:

НДФЛ по ставке 18% и военному сбору по ставке 5% облагается налогом прибыль от операций с виртуальными активами, которая определяется как разница между доходами от продаж и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;

полученный убыток уменьшает прибыль от сделок с виртуальными активами последующих периодов до их погашения;

Не облагаются налогом:

доходы от операций по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы;

годовой доход от продажи/отчуждения виртуальных активов до одной минимальной заработной платы;

стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создание), или безвозмездного получения, или полученные налогоплательщиком исключительно в обмен на его персональные данные.

Документом предусмотрено, что физическое лицо должно вести отдельный учет сделок с виртуальными активами и самостоятельно декларировать доходы и уплачивать налоги.

Регулирование рынка криптовалют

24 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложение виртуальных активов

Также в законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов — их делят на три основных категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирование — например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

Добавим, что из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.