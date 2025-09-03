Українці зможуть легалізувати криптовалюту через сплату податку: Рада підтримала законопроєкт

3 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 102325-д про легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за документ проголосували 246 депутатів.

Железняк наголосив, що буде дуже багато змін до другого читання.

Крім того, досі не визначено, хто буде регулятором ринку криптоактивів: Національний банк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Остаточне рішення, однак, залишатиметься за Кабінетом міністрів, і воно ще не узгоджене.

Які податки

Законопроєкт №102325-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні» визначає особливості оподаткування операцій з віртуальними активами.

Так, оподаткуванням податком на прибуток (для юросіб) та ПДФО (для фізосіб) підлягає прибуток від операцій з віртуальними активами:

ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5% оподатковується прибуток від операцій з віртуальними активами, який визначається як різниця між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів протягом року;

отриманий збиток зменшує прибуток від операцій з віртуальними активами наступних періодів до їх погашення;

Не оподатковуються:

доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи;

річний дохід від продажу / відчуження віртуальних активів до однієї мінімальної заробітної плати;

вартість віртуальних активів, отриманих внаслідок їх емісії (створення), або безоплатного отримання, або отримані платником податків виключно в обмін на його персональні дані.

Документом передбачено, що фізична особа має вести окремий облік операцій з віртуальними активами та самостійно декларувати доходи та сплачувати податки.

Регулювання ринку криптовалют

24 квітня Комітет Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.

Також у законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів — їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування — наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень.