Яку криптовалюту купити у 2025 році: детальний розбір перспективних активів

У 2025 році криптовалюта все більше привертає увагу інвесторів. Ринок відновлюється після затяжної «криптозими», водночас спостерігається тренд на активну розробку блокчейн-рішень, а також інтеграцію цифрових активів у традиційні фінансові системи. Наразі особливо привабливими для криптоспільноти видаються альткоїни. Особливо ті, що демонструють технічні нововведення, зростаючу капіталізацію та активну підтримку спільноти. Які з них можуть принести прибуток у 2025 році? Відповідь на це запитання – у детальному огляді на порталі Delo.ua, де завжди є свіжа аналітика по економіці та ринку. Зверніть увагу: Матеріал не є інвестиційною порадою. Всі рішення щодо інвестицій у цифрові активи інвестори приймають самостійно та несуть за них повну відповідальність.

Ethereum (ETH)

Ethereum, він же ефір, він же – «цифрове срібло». Друга за капіталізацією криптовалюта після Bitcoin, створена у 2015 році Віталіком Бутеріним. До речі, це перший блокчейн, який реалізував смарт-контракти (програмований код, що автоматично виконує умови угоди без посередників). Це дозволило створити цілу екосистему децентралізованих застосунків (dApps).

Тобто Ethereum працює на основі власної віртуальної машини, яка дає змогу запускати децентралізовані додатки (dApps). Після переходу на Proof-of-Stake мережа стала значно енергоефективнішою.

Ціна ефіру навесні 2025 року становить приблизно $1,827, ринкова капіталізація – понад $220 млрд за даними CoinMarketCap.

Ethereum перспективна тим, що залишається базовою інфраструктурою для DeFi, NFT та Web3, що гарантує його актуальність.

Solana (SOL)

Один з найпопулярніших альткоїнів, що запущено у 2020 році як високошвидкісний блокчейн для масштабованих додатків. Її творець – американський інженер українського походження Анатолій Яковенко.

Технічно Solana вирізняється унікальним механізмом Proof of History, який дозволяє обробляти понад 65 тисяч транзакцій за секунду.

Навесні 2025 року курс Солана тримається в межах $148, а капіталізація перевищує $70 млрд за даними CoinMarketCap.

Завдяки швидкості та низьким комісіям Solana приваблює проєкти з NFT та геймінгу.

Polkadot (DOT)

Англійський вчений-інформатик Гевін Вуд, який ще є й офіційно співзаснував Ethereum, хотів створити систему, що забезпечить інтероперабельність між блокчейнами. Так з’явився Polkadot у 2020 році.

Система має унікальну архітектуру парачейнів, які дозволяють різним мережам обмінюватися даними без централізованих посередників. Своєю чергою, альткоїн DOT виступає нативним токеном мережі і використовується для управління, стейкінгу та забезпечення безпеки всієї екосистеми.

За даними CoinMarketCap, Полкадот курс навесні 2025 становив близько $4.26, при ринковій капіталізації криптовалюти близько $6 млрд.

Криптоінвестори бачать великий потенціал у монеті Polkadot, тому що альткоїн дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти між собою. А це одне з найважливіших завдань для розвитку сучасного децентралізованого інтернету (Web3).

Avalanche (AVAX)

Проєкт Avalanche стартував у 2020 році як масштабована альтернатива Ethereum. Його розробники – компанія Ava Labs, на чолі Еміном Гюном Сірером, професором комп’ютерних наук Корнельського університету..

Блокчейн підтримує створення кастомних підмереж (subnets) та сумісний з EVM. Завдяки цьому розробники можуть легко перенести свої проєкти з Ethereum на Avalanche, користуючись перевагами його високої пропускної здатності та низьких комісій за транзакції.

Навесні 2025 року AVAX коштує близько $22, з ринковою капіталізацією приблизно $9 млрд за даними CoinMarketCap.

Інвестори вбачають великий потенціал у криптомонеті Avalanche завдяки блискавичній швидкості обробки транзакцій та активному росту в сфері цифрових фінансових послуг без посередників.

Toncoin (TON)

Криптовалюта, яка виникла з проєкту Telegram Open Network, ініційованого Павлом Дуровим. Хоча Telegram офіційно вийшов з проєкту, розробку підхопила незалежна спільнота.

TON підтримує миттєві перекази, вбудовані гаманці та інтеграцію з Telegram.

На весну 2025 TON торгується на рівні $3.20, а капіталізація альткоїна складає понад $8 млрд за даними CoinMarketCap.

TON має величезну перевагу завдяки інтеграції з месенджером Telegram, що відкриває прямий доступ до аудиторії в сотні мільйонів активних користувачів по всьому світу. Така потужна база користувачів дає значну перевагу перед конкурентами.

Uniswap (UNI)

Це піонер AMM (автоматизованого маркет-мейкера), який з’явився у 2018 році як децентралізована біржа на базі Ethereum.

Uniswap працює без посередників, дозволяє обмінювати токени напряму між користувачами.

На момент написання матеріалу, Uni coin має курс близько $5.40, ринкова капіталізація — майже $3,4 млрд за даними CoinMarketCap.

Uniswap залишається лідером серед децентралізованих бірж із найбільшим обсягом торгів на ринку DEX. Uniswap продовжує встановлювати стандарти для всієї DeFi-індустрії завдяки інноваційній моделі та постійним оновленням протоколу.

Injective (INJ)

Injective – швидкий та безперервно розвиваний блокчейн, запущений у 2020 році. Проєкт був створений Еріком Ченом та Альбертом Чоном, колишніми інженерами з досвідом роботи в компаніях Amazon та Robinhood. Головний фокус Injective – децентралізовані фінансові продукти.

Побудований на Cosmos SDK, підтримує деривативи, форварди, ф’ючерси. Має вбудовану кросчейн-інтеграцію та дозволяє створювати повністю децентралізовані фінансові біржі без обмежень на тип активів.

На весну 2025 альткоїн INJ коштує близько $10, з ринковою капіталізацією понад $989 млн за даними CoinMarketCap.

Injective дозволяє створювати повністю децентралізовані біржі з підтримкою складних фінансових інструментів, таких як деривативи та ф’ючерси, тому цей актив вважається перспективним.

NEAR Protocol (NEAR)

NEAR був запущений у 2020 році командою колишніх інженерів Google і Meta як блокчейн, орієнтований на розробників. Його метою стало створення простого у використанні та масштабованого середовища для застосунків Web3.

Блокчейн особливо відомий завдяки своїй технології Nightshade sharding, а також легкості використання через NEAR wallet.

NEAR Protocol має свою нативну криптомонету, яка використовується для оплати комісій, стейкінгу та участі в управлінні мережею. Альткоїн NEAR забезпечує роботу децентралізованих застосунків у масштабованому та екологічному середовищі з підтримкою технології шардингу. Курс NEAR навесні 2025 становив $2.57, а капіталізація монети сягала понад $3.1 млрд за даними CoinMarketCap.

Near поєднує простоту, швидкість і доступність, що просто ідеально для нових користувачів Web3.

Sui (SUI)

Відносно новий гравець на ринку, створений у 2022 році колишніми розробниками Meta (Diem). Блокчейн розроблений з прицілом на масштабованість та інтерактивні додатки, має власний Sui token.

Весною 2025 альткоїн SUI торгувався на рівні $3.50, капіталізація становила приблизно $11.6 млрд за даними CoinMarketCap.

SUI вважається перспективним завдяки інноваційній архітектурі, яка дозволяє обробляти транзакції паралельно, що значно підвищує швидкість і масштабованість мережі.

Насправді вибір, яку криптовалюту купити у 2025 році, залежить від ваших інвестиційних цілей, ризик-профілю та довіри до технологій. На ринку з’являється багато гучних проєктів, але варті уваги саме ті, що мають реальні кейси використання, активну розробку та сильну спільноту. Актуальна ціна криптовалют не завжди відображає їхній потенціал – пам’ятайте про це, аналізуючи активи.