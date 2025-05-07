Solana (SOL): огляд блокчейну та криптовалюти

У світі криптовалют та блокчейн-технологій Solana (SOL) зарекомендувала себе як одна з найперспективніших платформ. Завдяки високій швидкості транзакцій та низьким комісіям, вона привертає увагу як розробників, так і інвесторів. Читайте в новому матеріалі від Delo.ua про історію створення Solana, її технологічні особливості, поточний стан та перспективи розвитку станом на квітень 2025 року.

Solana: історія створення та розвитку

Блокчейн-система Solana була заснована у 2017 році Анатолієм Яковенком, інженером з великим досвідом роботи в провідних технологічних компаніях, таких як Qualcomm. Яковенко хотів створити блокчейн, який би вирішив проблеми масштабованості та швидкості. Тобто, метою було створити блокчейн, який вирішив би недоліки екосистем Bitcoin та Ethereum.

Після кількох років розробки, основна мережа Solana була запущена у 2020 році. З того часу вона продовжує стрімко розвиватися, залучаючи все більше проєктів та користувачів. Цікаво, що саме Solana впровадила унікальну систему Proof of History (PoH), яка використовується для прискорення перевірки послідовності транзакцій. Не кажучи вже про те, що система стала платформою для численних децентралізованих маркетплейсів, ігор та NFT.

Технологічні особливості Solana

Однією з ключових інновацій Solana є вищезгаданий механізм Proof of History (PoH). Це не окремий консенсусний алгоритм, а метод впорядкування транзакцій за допомогою криптографічних часових міток.

PoH дозволяє валідаторам швидко та ефективно перевіряти порядок транзакцій без необхідності узгодження з усією мережею, що значно підвищує швидкість обробки.

Окрім PoH, Solana використовує низку інших технологічних рішень для забезпечення високої продуктивності:

Tower BFT : механізм досягнення консенсусу з покращеною безпекою.

Turbine : алгоритм розподілу даних для швидкої передачі блоків.

Gulf Stream : система переадресації транзакцій, що мінімізує затримки.

Sealevel : підтримка паралельного виконання смарт-контрактів.

Cloudbreak : структура для ефективного читання та запису даних.

З огляду ряду факторів, альткоїн Solana стала платформою для багатьох децентралізованих додатків (dApps), включаючи фінансові сервіси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) та ігрові проєкти.

Завдяки високій продуктивності та низьким комісіям, розробники обирають Solana для створення масштабованих та ефективних додатків.

Переваги та недоліки Solana

Криптовалюта Solana має низку значних переваг, які роблять її однією з найперспективніших блокчейн-платформ. Вона пропонує високу продуктивність, низькі комісії та швидке зростання екосистеми, що приваблює як розробників, так і користувачів. Основні переваги Solana включають:

Висока швидкість транзакцій : понад 4 476 операцій за секунду , що дозволяє масштабувати мережу без зниження продуктивності.

Низькі комісії : значно менші, ніж у багатьох інших блокчейнах, що робить її зручною для мікроплатежів і DeFi-додатків.

Велика кількість щоденних користувачів : понад 3,25 мільйона активних користувачів щодня , що свідчить про високу популярність.

Масштабність мережі : понад 35,99 мільйона транзакцій на день та 56,31 мільйона нових адрес щомісяця , що демонструє стрімке зростання.

Ефективність для розробників : підтримка паралельного виконання смарт-контрактів і висока продуктивність для децентралізованих додатків.

Проте альткоїн Solana має і певні недоліки. Головний з них – відносна централізація, оскільки мережа налічує лише 4 500 валідаторів, що суттєво менше, ніж у деяких конкурентів. Це може створювати ризики для децентралізації та безпеки мережі. Крім того, платформа ще молода, і її екосистема перебуває у стані активного розвитку. Використання мови програмування Rust може бути складним для розробників, які звикли до Solidity, що також може обмежувати швидке зростання екосистеми.

Енергоефективна блокчейн-система

Solana є одним із найбільш енергоефективних блокчейнів, оскільки не використовує механізм Proof of Work (PoW) і не потребує майнінгу. Завдяки цьому ноди Solana працюють значно швидше та споживають менше ресурсів, що знижує загальне енергоспоживання мережі.

Solana Foundation регулярно досліджує та публікує дані про енергетичний вплив блокчейну. Так, у звіті за вересень 2024 року зазначено, що Solana скоротила свій вуглецевий слід на 69% у порівнянні з груднем 2023 року.

Поточний стан та перспективи на 2025 рік

Станом на квітень 2025 року Solana продовжує зростати, а ринкова капіталізація токена SOL – становить $76,4 млрд (за даними CoinMarketCap). Водночас курс криптовалюти становить $107,21 за токен. Загалом ціна криптовалют постійно змінюється, оскільки такі активи мають високу волатильність.

При цьому кількість активних користувачів та транзакцій у мережі стабільно збільшується. Це свідчить про високу популярність платформи серед розробників і користувачів.

Прогнозується значне розширення екосистеми Solana, що передбачає збільшення кількості децентралізованих додатків (dApps), проєктів у сфері DeFi та NFT-платформ. Це сприятиме зростанню активності в мережі та залученню нових розробників і користувачів.

Також велика увага приділяється покращенню безпеки. Враховуючи ризики кібератак та можливі вразливості, Solana активно працює над посиленням захисту своєї мережі та підвищенням її надійності.

Окремою тенденцією є зростаючий інтерес з боку інституційних інвесторів. Великі фінансові організації все більше звертають увагу на Solana як перспективну блокчейн-мережу.

Таким чином, криптовалюта Solana (SOL) зарекомендувала себе як високопродуктивний блокчейн-проєкт, що пропонує інноваційні рішення для масштабованості та швидкості транзакцій. Завдяки своїм технологічним особливостям та активному розвитку екосистеми, Solana має всі шанси стати однією з ключових платформ у світі.