Що таке NEAR Protocol (NEAR)?

NEAR Protocol – це сучасна блокчейн-платформа, яка прагне зробити Web3 доступним для мільярдів користувачів. Мережа поєднує в собі одразу декілька переваг: високу швидкість, низькі комісії та зручність розробки. NEAR пропонує інфраструктуру нового покоління для створення децентралізованих додатків (dApps) та смарт-контрактів. Взагалі це один із найперспективніших проєктів у світі криптовалют, який активно розвивається завдяки унікальним технологіям, зокрема шардингу. Багато інвесторів розглядають NEAR COIN як потенційний альткоїн для довгострокових вкладень. Які технологічні особливості має NEAR, як він працює і що обіцяє нам у майбутньому – читайте на Delo.ua , платформі про бізнес і нові цифрові тренди.

Історія створення та розвитку NEAR Protocol

Ідея NEAR Protocol з’явилася у 2018 році завдяки Олександру Скіданову та Іллє Полосухіну – колишнім інженерам із Microsoft і Google. Розробники мали досить амбітну мету: створити масштабований та простий блокчейн, який би ідеально підходив для масового впровадження Web3.

Насправді сама назва протоколу – це відображення мети створення. Річ у тому, що назва "NEAR" натхненна книгою футуролога Рея Курцвейла "The Singularity Is Near". Таким чином розробники прагнули створити технологію, яка зробить децентралізовані додатки простими й доступними для всіх користувачів, тобто “близькими”.

У 2020 році NEAR запустив основну мережу (mainnet), а незабаром після цього отримав підтримку від великих інвесторів, як Andreessen Horowitz (a16z), Pantera Capital та Electric Capital.

Так блокчейн NEAR став одним із найбільш обговорюваних блокчейнів нового покоління. При цьому платформа продовжує швидко розвиватися, зосереджуючись на продуктивності та простоті.

Технологічні особливості NEAR

NEAR Protocol поєднує у собі унікальну технологічну інфраструктуру, яка вирізняє його серед інших блокчейн-проєктів. Завдяки своїм можливостям NEAR вважається одним із найперспективніших блокчейнів для масового впровадження Web3.

Nightshade Sharding

Динамічний шардинг (Nightshade) – це коли система автоматично масштабується, залежно від навантаження, без необхідності запускати окремі підмережі вручну.

Завдяки цьому NEAR може одночасно обробляти тисячі транзакцій без втрати швидкості, безпеки чи децентралізації. Власне, NEAR – це одна з найперших платформ, що запропонувала динамічний шардинг.

Proof of Stake (PoS)

NEAR використовує енергоефективний механізм консенсусу PoS, завдяки якому валідатори забезпечують роботу мережі й отримують винагороду у токенах NEAR.

Простота для розробників

Розробники можуть створювати dApps мовами Rust або JavaScript. Це значно полегшує вхід у Web3. NEAR також має зрозумілу документацію та активну спільноту.

Ще один плюс – NEAR має спеціальний фонд для підтримки розробників. Протокол виділив сотні мільйонів доларів у грантах через програми на кшталт NEAR Foundation та NEAR Horizon.

Low Gas Fees

Комісії в мережі NEAR дуже низькі: зазвичай менш ніж 1 цент за транзакцію. Багато крипто ентузіастів відмічають особливу зручність та вигідність платформи завдяки таким умовам.

NEAR Wallet і Human-Readable Accounts

Користувачі можуть створювати гаманці з іменами на кшталт user.near, що зручно й зрозуміло навіть новачкам. В той час, коли у більшості блокчейнів, адреси – це довгі рядки символів.

Переваги NEAR Protocol

Багато криптоентузіастів вважають NEAR одним із найзручніших і технологічно просунутих блокчейнів завдяки простим акаунтам, низьким комісіям і високій масштабованості. Власне, ці та інші переваги продовжують привертати увагу криптоінвесторів.

Висока масштабованість : завдяки Nightshade NEAR здатен підтримувати тисячі транзакцій на секунду без зниження ефективності.

Низькі комісії : одні з найнижчих у криптогалузі, що особливо важливо для користувачів із регіонів, де високі комісії є бар’єром.

Зручність використання : інтуїтивний інтерфейс, прості адреси та зручне створення акаунтів – усе це особливо подобається масовому користувачу.

Web3-орієнтованість : NEAR фокусується на створенні інтернету майбутнього, де користувач контролює свої дані, доступ і взаємодії.

Інтероперабельність : NEAR активно розвиває міст Aurora (EVM-сумісний шар), а також інтегрується з іншими блокчейнами через Rainbow Bridge.

Попри всі переваги, NEAR поки що поступається лідерам ринку за рівнем ліквідності та популярністю серед користувачів. Крім того, успіх платформи багато в чому залежить від розвитку власної екосистеми й здатності конкурувати з іншими потужними блокчейнами, як-то Solana чи Avalanche.

Токен NEAR та його функції

Токен NEAR став центральним елементом екосистеми після запуску основної мережі у 2020 році. Його розробили для того, щоб забезпечити стабільність роботи протоколу, стимулювати активність користувачів і підтримувати децентралізоване управління. Наразі токен NEAR виконує декілька основних функцій:

оплата транзакцій у мережі;

стейкінг токенів для підтримки безпеки мережі;

участь в управлінні через NEAR-DAO;

використання у децентралізованих застосунках (dApps).

Цікаво, що під час запуску NEAR токени продавались через відкритий аукціон на платформі CoinList. У цьому прозорому краудсейлі 2020 року понад 1000 учасників придбали альткоїн за справедливою ціною.

Поточний стан і перспективи на 2025 рік

Станом на весну 2025 року токен NEAR торгується приблизно за $2.572, а ринкова капіталізація перевищує $3,11 млрд (за даними CoinMarketCap). Регулярне відстеження динаміки ціни криптовалют допомагає інвесторам ухвалювати обґрунтовані рішення.

Тим часом протокол продовжує активну експансію:

розширення через NEAR Horizon: акселератор для стартапів;

впровадження Chain Abstraction Layer, який дозволяє dApps працювати з кількома блокчейнами одночасно;

розвиток Aurora та інших мостів для сумісності з Ethereum.

На 2025 рік NEAR має амбіції стати ключовим гравцем у Web3-просторі, орієнтованому на зручність, масштабованість та масове впровадження.

У міру того як користувачі шукають швидкі, дешеві та прості у використанні блокчейни, NEAR має всі шанси закріпитися як вагомий альткоїн у новій криптоекономіці.