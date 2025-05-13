- Категорія
- Криптовалюта
- Дата публікації
-
Блокчейн TON: що це, особливості та актуальна ціна
Toncoin (TON) – це нативна криптовалюта блокчейн-платформи The Open Network (TON), яка була спочатку розроблена командою месенджера Telegram.
Метою створення цього популярного активу було забезпечення швидких та безпечних транзакцій, а також підтримка децентралізованих додатків (dApps) та смарт-контрактів. Які технологічні особливості цієї платформи, як вона працює та які її перспективи на майбутнє – читайте на Delo.ua, онлайн платформі про бізнес, економіку та фінанси.
Історія створення та розвитку Toncoin
У 2018 році команда Telegram розпочала розробку власної блокчейн-платформи під назвою Telegram Open Network, вона ж (TON). Розробники хотіли створити масштабовану та швидку мережу для підтримки децентралізованих додатків та платежів. Для цього вони залучили близько $1,7 мільярда через приватний продаж токенів Gram (попередня назва Toncoin). Wikipedia
Однак у жовтні 2019 року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Telegram, стверджуючи, що продаж токенів був незареєстрованою пропозицією цінних паперів. Через це, у травні 2020 року Telegram припинив участь у проєкті та повернув кошти інвесторам.
Після цього група незалежних розробників та ентузіастів взяла на себе подальший розвиток проєкту, перейменувавши його на The Open Network, яким ми його на сьогодні знаємо. А от токен Toncoin став основною криптовалютою цієї мережі. Здебільшого цей альткоїн використовують для оплати транзакцій, стейкінгу та інших внутрішніх операцій.
Технологічні особливості Toncoin
Мережа Toncoin має кілька ключових технологічних характеристик, які відрізняють його від інших блокчейнів.
- Шардінг (Sharding). TON використовує динамічний шардінг, що дозволяє мережі автоматично розділятися на підмережі (шарди) для обробки транзакцій паралельно. Це забезпечує високу масштабованість та швидкість обробки операцій.
- Смарт-контракти. Платформа підтримує створення та виконання смарт-контрактів, що дозволяє розробникам будувати децентралізовані додатки різної складності.
- Інтеграція з Telegram. Глибока інтеграція з месенджером Telegram дозволяє користувачам здійснювати платежі та використовувати dApps безпосередньо в додатку, що спрощує взаємодію з блокчейн-технологіями.
- Proof of Stake (PoS). Блокчейн-мережа Toncoin використовує механізм консенсусу Proof of Stake, що забезпечує енергоефективність та безпеку мережі.
Переваги та недоліки Toncoin
Toncoin має чимало переваг. Криптоспільнота особливо відзначає в цій мережі високу пропускну здатність і швидкі транзакції, підтримує смарт-контракти та децентралізовані додатки. Крім того, Toncoin має ще чимало переваг та недоліків.
Переваги
- Висока швидкість та масштабованість. Завдяки шардінгу та ефективній архітектурі, TON може обробляти мільйони транзакцій за секунду, що робить його однією з найшвидших блокчейн-платформ.
- Інтеграція з Telegram. Мільйони користувачів Telegram можуть легко отримати доступ до функцій Toncoin, що сприяє масовому впровадженню криптовалюти.
- Низькі комісії. TON пропонує мінімальні комісії за транзакції, що робить його привабливим для мікроплатежів та частих операцій.
Проте, ніщо як завжди, не досконале, тому і Toncoin має свої нюанси. Почнімо з того, що Toncoin зіштовхується з регуляторними викликами через конфлікти з SEC, а це підриває довіру інвесторів та користувачів. Це створює невизначеність щодо майбутнього платформи.
Не забуваємо і про високу конкуренцію на ринку, особливо через Ethereum, Solana та Polkadot. Таким чином, Toncoin позиціонується як перспективний альткоїн у цьому сегменті, але йому ще потрібно довести свої переваги порівняно з усталеними конкурентами.
Токен TON та його функції
Toncoin (TON) виконує кілька ключових функцій у мережі The Open Network:
- Оплата транзакцій: TON використовують для різних цілей, зокрема для сплати комісій за обробку трансакцій та виконання смарт-контрактів у мережі.
- Стейкінг: користувачі можуть “стейкати” криптомонету, для підтримки безпеки та стабільності мережі, отримуючи за це винагороду.
- Оплата послуг: Toncoin можна використовувати для оплати різних послуг та підписок, зокрема в екосистемі Telegram.
Поточний стан та перспективи на 2025 рік
Станом на весну 2025 року Toncoin займає 18-те місце за ринковою капіталізацією серед криптовалют, а його ціна становить $3.16 за токен. Ця ціна криптовалют може змінюватися відповідно до ринкових умов, тому важливо відстежувати курс в реальному часі, за даними CoinMarketCap.
Інтеграція з Telegram та зростаюча популярність децентралізованих додатків сприяють збільшенню використання Toncoin. Очікується, що екосистема надалі розвиватиметься ще більш активно: будуть нові партнерства та розширення функціональності. А отже, цей альткоїн має усі шанси стати ще більш привабливим для користувачів та інвесторів.