Блокчейн TON: що це, особливості та актуальна ціна

Toncoin (TON) – це нативна криптовалюта блокчейн-платформи The Open Network (TON), яка була спочатку розроблена командою месенджера Telegram. Метою створення цього популярного активу було забезпечення швидких та безпечних транзакцій, а також підтримка децентралізованих додатків (dApps) та смарт-контрактів. Які технологічні особливості цієї платформи, як вона працює та які її перспективи на майбутнє – читайте на Delo.ua , онлайн платформі про бізнес, економіку та фінанси.​

Історія створення та розвитку Toncoin

У 2018 році команда Telegram розпочала розробку власної блокчейн-платформи під назвою Telegram Open Network, вона ж (TON). Розробники хотіли створити масштабовану та швидку мережу для підтримки децентралізованих додатків та платежів. Для цього вони залучили близько $1,7 мільярда через приватний продаж токенів Gram (попередня назва Toncoin).​ Wikipedia

Однак у жовтні 2019 року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Telegram, стверджуючи, що продаж токенів був незареєстрованою пропозицією цінних паперів. Через це, у травні 2020 року Telegram припинив участь у проєкті та повернув кошти інвесторам.​

Після цього група незалежних розробників та ентузіастів взяла на себе подальший розвиток проєкту, перейменувавши його на The Open Network, яким ми його на сьогодні знаємо. А от токен Toncoin став основною криптовалютою цієї мережі. Здебільшого цей альткоїн використовують для оплати транзакцій, стейкінгу та інших внутрішніх операцій.​

Технологічні особливості Toncoin

Мережа Toncoin має кілька ключових технологічних характеристик, які відрізняють його від інших блокчейнів.

Шардінг (Sharding) . TON використовує динамічний шардінг, що дозволяє мережі автоматично розділятися на підмережі (шарди) для обробки транзакцій паралельно. Це забезпечує високу масштабованість та швидкість обробки операцій.​

Смарт-контракти. Платформа підтримує створення та виконання смарт-контрактів, що дозволяє розробникам будувати децентралізовані додатки різної складності.

Інтеграція з Telegram . Глибока інтеграція з месенджером Telegram дозволяє користувачам здійснювати платежі та використовувати dApps безпосередньо в додатку, що спрощує взаємодію з блокчейн-технологіями.​

Proof of Stake (PoS) . Блокчейн-мережа Toncoin використовує механізм консенсусу Proof of Stake, що забезпечує енергоефективність та безпеку мережі.​

Переваги та недоліки Toncoin

Toncoin має чимало переваг. Криптоспільнота особливо відзначає в цій мережі високу пропускну здатність і швидкі транзакції, підтримує смарт-контракти та децентралізовані додатки. Крім того, Toncoin має ще чимало переваг та недоліків.

Переваги

Висока швидкість та масштабованість . Завдяки шардінгу та ефективній архітектурі, TON може обробляти мільйони транзакцій за секунду, що робить його однією з найшвидших блокчейн-платформ.​

Інтеграція з Telegram . Мільйони користувачів Telegram можуть легко отримати доступ до функцій Toncoin , що сприяє масовому впровадженню криптовалюти .​

криптовалюти Низькі комісії . TON пропонує мінімальні комісії за транзакції, що робить його привабливим для мікроплатежів та частих операцій.​

Проте, ніщо як завжди, не досконале, тому і Toncoin має свої нюанси. Почнімо з того, що Toncoin зіштовхується з регуляторними викликами через конфлікти з SEC, а це підриває довіру інвесторів та користувачів. Це створює невизначеність щодо майбутнього платформи.

Не забуваємо і про високу конкуренцію на ринку, особливо через Ethereum, Solana та Polkadot. Таким чином, Toncoin позиціонується як перспективний альткоїн у цьому сегменті, але йому ще потрібно довести свої переваги порівняно з усталеними конкурентами.

Токен TON та його функції

Toncoin (TON) виконує кілька ключових функцій у мережі The Open Network:​

Оплата транзакцій : TON використовують для різних цілей, зокрема для сплати комісій за обробку трансакцій та виконання смарт-контрактів у мережі.​

Стейкінг : користувачі можуть “стейкати” криптомонету, для підтримки безпеки та стабільності мережі, отримуючи за це винагороду.​

Оплата послуг : Toncoin можна використовувати для оплати різних послуг та підписок, зокрема в екосистемі Telegram.​

Поточний стан та перспективи на 2025 рік

Станом на весну 2025 року Toncoin займає 18-те місце за ринковою капіталізацією серед криптовалют, а його ціна становить $3.16 за токен. Ця ціна криптовалют може змінюватися відповідно до ринкових умов, тому важливо відстежувати курс в реальному часі, за даними CoinMarketCap.

Інтеграція з Telegram та зростаюча популярність децентралізованих додатків сприяють збільшенню використання Toncoin. Очікується, що екосистема надалі розвиватиметься ще більш активно: будуть нові партнерства та розширення функціональності. А отже, цей альткоїн має усі шанси стати ще більш привабливим для користувачів та інвесторів.