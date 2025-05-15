Injective (INJ) блокчейн, створений для фінансів майбутнього

Injective (INJ) – високопродуктивний блокчейн 1 рівня, що було спеціально створено для розробки децентралізованих фінансових додатків (DeFi). Насправді, це унікальна платформа, яка відома як перший блокчейн, із автоматичним виконанням смарт-контрактів. Injective дозволяє розробникам створювати біржі, синтетичні активи, опціони, ф’ючерси та інші інноваційні фінансові продукти на повністю децентралізованій архітектурі. Це дає змогу створювати альткоїни та інші активи з нестандартною логікою роботи. На інформаційному порталі про бізнес та фінанси Delo.ua можна дізнатися більше про блокчейн Injective та його криптовалюту.

Історія створення та розвитку Injective

Ідея Injective народилася у 2018 році, а сам проєкт був офіційно представлений у 2020-му. Його співзасновниками стали Ерік Чен та Альберт Чу – колишні аналітики та інженери в галузі фінансів і криптографії.

Спочатку розробники хотіли створити протокол, який дозволить повністю децентралізовану торгівлю без обмежень: з мінімальними комісіями і можливістю налаштовувати фінансові інструменти. У 2021 році Injective запустив свій основний блокчейн – Injective Mainnet, який базується на Cosmos SDK і використовує протокол Tendermint для досягнення високої швидкості консенсусу.

Таким чином Injective має міжмережеву сумісність (IBC) та здатен взаємодіяти з іншими блокчейнами.

Блокчейн швидко завоював популярність серед визначних інвесторів, як-то Binance Labs, Pantera Capital та Jump Crypto, Injective. А згодом на платформу швидко почали звертати увагу розробники DeFi-сервісів.

Технологічні особливості Injective

Injective вирізняється потужною інфраструктурою, орієнтованою на фінансові інновації. Можна виділити як мінімум п’ять основних властивостей.

Cosmos SDK + IBC

Injective — це простий блокчейн, створений на основі Cosmos SDK. Платформа працює швидко, легко налаштовується та може взаємодіяти з іншими блокчейнами через спеціальний протокол зв'язку IBC.

Така будова дозволяє Injective бути не тільки швидким і гнучким, але й добре працювати з різними блокчейнами в середовищі Web3.

Децентралізована біржа без обмежень (orderbook DEX)

Injective працює як звичайна біржа з книгою замовлень. Це допомагає показувати правильні ціни криптовалют та уникати ситуацій ковзання ціни. Тобто коли купуєте чи продаєте за ціною гіршою, ніж очікували. Такий підхід робить торгівлю більш чесною та зрозумілою для всіх учасників ринку.

Модульність

На Injective розробники можуть створювати свої власні фінансові програми з особливими налаштуваннями. Вони мають змогу робити різні фінансові інструменти: віртуальні активи, контракти на майбутню вартість та інструменти для заробітку на утриманні криптовалют.

Zero Gas Fees для трейдерів

Витрати покриваються постачальниками ліквідності, а не користувачами. Це робить Injective привабливим для активної торгівлі.

Висока продуктивність

Injective демонструє по суті блискавичну швидкість роботи, бо підтримує до 10 000+ транзакцій на секунду.

Переваги та недоліки Injective

Injective набуває значної популярності в криптовалютному просторі, особливо серед користувачів, які цікавляться децентралізованими фінансами (DeFi). За останні роки платформа значно розширила свою екосистему, залучивши численних партнерів та розробників. І причин такого визнання є декілька.

Повна децентралізація: управління мережею відбувається через DAO, а всі інструменти відкриті для користувачів.

Блокчейн рівня 1: Injective не покладається на зовнішні ланцюги, а має власний незалежний блокчейн.

Сумісність із Web3 та DeFi-інструментами: інтеграція з Ethereum, Solana, Polygon та іншими через міжланцюгові містки.

Інституційна підтримка: потужні венчурні фонди та стратегічні партнери підтримують розробку та масштабування.

Незважаючи на свої переваги, Injective стикається з кількома викликами. Перш за все, це висока конкуренція з боку більших блокчейнів з кращою ліквідністю: Ethereum, Arbitrum та Avalanche. Взагалі вузька спеціалізація на фінансових продуктах обмежує його використання для звичайних децентралізованих додатків. Також Injective ще недостатньої популярний та відомий серед криптоспільноти, попри всі свої технічні переваги.

Токен INJ та його функції

Як властиво блокчейн-системі, Injective має свою власну криптовалюту. І в даному випадку це альткоїн INJ – нативний utility- і governance-токен екосистеми. Цей цифровий актив пропонує декілька приємних для інвесторів функцій.

Управління протоколом. Власники INJ можуть голосувати за пропозиції щодо змін у мережі, параметрів DEX, лістингів тощо.

Стейкінг та винагороди. Тримачі INJ можуть делегувати токени валідаторам і отримувати пасивний дохід.

Оплата комісій. INJ використовується для оплати комісій у мережі (наприклад, за створення нових маркетів).

Спалювання токенів. Частина комісій підлягає спалюванню, що створює дефляційний тиск і може підтримувати ціну криптовалют , зокрема INJ.

Поточний стан та перспективи на 2025 рік

Станом на весну 2025 року токен INJ торгується за ціною близько $9, а ринкова капіталізація становить приблизно $988 млн за даними CoinMarketCap. Але курс криптовалюти постійно коливається, залежно від поточного стану на ринку.

Injective вважається досить перспективним активом. Зокрема у 2025 році платформа активно впроваджує нові функції, зокрема:

запуск Interchain Apps, що поєднують можливості DeFi з різних блокчейнів;

подальше розширення лінійки деривативів і синтетичних активів;

інтеграція з Web3-гаманцями та DeFi-агрегаторами;

розширення функцій управління в DAO.

Injective позиціонує себе як майбутнє фінансових ринків, що функціонують без дозволів, посередників і кордонів. Зі зростанням інтересу до кастомізованих фінансових інструментів і DeFi-платформ, блокчейн-система має всі шанси стати центральною точкою для трейдерів, розробників та інвесторів.