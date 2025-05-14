Що таке Uniswap (UNI): як працює популярна DEX?

Uniswap – це флагманська децентралізована біржа (DEX), яка змінила правила гри у світі криптовалют. Це мережа, що працює на основі блокчейну Ethereum та дозволяє користувачам торгувати токенами без посередників. По суті, Uniswap (UNI) – це ціла екосистема для децентралізованого фінансового обміну, яка відкрила нову еру автоматизованих маркет-мейкерів (AMM). Про технологічні особливості цього унікального блокчейн-проєкту, а також про його перспективи та можливості – читайте на Delo.ua , онлайн платформі про бізнес, економіку та фінанси.

Історія створення та розвитку Uniswap

Uniswap – яскравий приклад того, що проривні технології можуть бути створеними новачками. Так, один інженер-механік на Siemens, якого звали Хайден Адамс отримав звільнення з роботи. Це стало для чоловіка поштовхом для розвитку, і всього за кілька місяців він вивчив мову для програмування Solidity та заглибився в автоматизований маркет-мейкінг.

Вже у листопаді 2018 року Адамс запустив свою мережу Uniswap. Із самого початку розробник хотів створити таку біржу, яка б не покладалася на книги ордерів і обмінювала б токени Ethereum у повністю децентралізований спосіб.

У 2020 році вийшла третя версія протоколу – Uniswap V3. Таке оновлення принесло революційні зміни, зокрема концентровану ліквідність, що дозволяє постачальникам ліквідності обирати діапазон цін, в якому працює їхній капітал.

Того ж року Uniswap випустила власний токен UNI, провівши один із наймасштабніших аірдропів у світі: 400 токенів кожному, хто коли-небудь взаємодіяв із платформою.

Технологічні особливості Uniswap

Uniswap вирізняється з-поміж інших DEX завдяки своїм інноваційним підходам до організації торгівлі та технологій. Розглянемо основні властивості.

Автоматизований маркет-мейкер (AMM). Uniswap не використовує книгу ордерів. Замість цього він працює за принципом AMM, де користувачі торгують проти пулів ліквідності (тобто спільних резервів криптовалют, а не напряму з іншими учасниками ринку).

Пули ліквідності . Будь-хто може надати свої криптовалюти для торгівлі, внісши пару токенів до спільного фонду, та отримувати винагороду у вигляді комісій від транзакцій інших користувачів.

Концентрована ліквідність (Uniswap V3) . Ця функція дозволяє ліквідаторам націлювати свої кошти в конкретні діапазони цін, збільшуючи ефективність капіталу.

Відкритий код . Весь код Uniswap є відкритим і доступним для використання іншими проєктами, що сприяє зростанню DeFi-екосистеми.

DAO та управління . Токен UNI дає змогу брати участь в управлінні платформою через децентралізовану автономну організацію.

Переваги та недоліки Uniswap

Загалом Uniswap має чимало переваг. Криптоспільнота особливо відзначає високу ліквідність цієї децентралізованої біржі, прості в користуванні протоколи, підтримку різноманітних токенів та інтеграцію з іншими DeFi-проєктами.

Проте, як і будь-яка платформа, вона має свої сильні та слабкі сторони.

Переваги

Повна децентралізація :користувачі мають повний контроль над своїми активами — без потреби у біржах чи посередниках.

Висока ліквідність : завдяки величезній кількості пулів ліквідності, Uniswap дозволяє здійснювати обміни практично будь-яких токенів ERC-20.

Інноваційність : постійний розвиток і впровадження нових функцій (як-от концентрована ліквідність) дозволяють залишатися лідером DeFi.

Звісно, система має свої “але”. Наприклад, використання Uniswap пов'язане з високими комісіями за газ через роботу на блокчейні Ethereum, а також ризиками втрат, що виникають через особливості механізму AMM.

Ще один мінус – платформа функціонує в умовах жорсткої конкуренції з іншими децентралізованими біржами, такими як SushiSwap, Curve, Balancer та 1inch. Вони пропонують подібні послуги та змагаються за тих самих користувачів.

Токен UNI та його функції

Токен UNI – це нативний токен управління для платформи Uniswap. Власники таких токенів можуть брати участь в управлінні платформою, голосуючи за пропозиції щодо розвитку протоколу, фінансування грантів, впровадження оновлень та інших ініціатив.

Крім того, Uniswap працює за принципом децентралізованого управління – контроль над протоколом здійснює спільнота, а не якась централізована компанія.

Хоч наразі Uniswap не має вбудованого механізму стейкінгу, у майбутньому платформа може запровадити нові DeFi-інструменти для винагород користувачів.

Поточний стан та перспективи на 2025 рік

Станом на весну 2025 року токен UNI торгується на рівні $5.80 за даними CoinMarketCap, а Uniswap займає провідні позиції серед DEX за обсягом торгів і ліквідністю. Це дозволяє йому залишатися одним із найбільш впізнаваних альткоїнів на ринку.

Ціна криптовалют, зокрема UNI, коливається залежно від ринкової динаміки, тому важливо відстежувати її в режимі реального часу.

Uniswap розширює свою присутність за межами Ethereum, інтегруючи підтримку для інших блокчейнів, зокрема Arbitrum, Optimism та Polygon. Це дає змогу зменшити комісії та збільшити швидкість обробки транзакцій.

На сьогодні відомо, що розробники планують розширювати можливості Uniswap DAO. Зокрема очікується запуск власного інтерфейсу для голосування, розвиток універсального гаманця та розширення децентралізованих фінансових сервісів.

У майбутньому Uniswap має всі шанси стати не лише найбільшою DEX, а й важливим фінансовим хабом Web3-світу. Однак, конкуренція з боку нових гравців та потенційні регуляторні виклики залишаються факторами ще вносять свої корективи у позиції Uniswap на крипторинку.