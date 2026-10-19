Банк JPMorgan вклав $5 млрд у компанії, критично важливі для нацбезпеки США

Американський банківський гігант JPMorgan Chase інвестував $5 млрд в акціонерний капітал компаній у галузях, критично важливих для економічної та національної безпеки США. Фінансові установи прагнуть заробити на зростанні попиту на внутрішнє виробництво, енергетичну інфраструктуру та стійкість ланцюгів постачання.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Крім того, фінустанова повідомила про надання фінансування на суму близько $230 млрд у межах своєї програми Security and Resiliency Initiative з моменту її запуску рік тому. Тоді банк узяв на себе зобов'язання профінансувати $1,5 трлн інвестицій у США протягом наступного десятиліття, зокрема у проєкти нацбезпеки.

Загалом інвестиції банку підтримали компанії в таких секторах, як передове виробництво, енергетика, ланцюги постачання та оборонні технології. Акціонерні вкладення охоплюють стартапи венчурної стадії, а також бізнеси на етапах зростання та зрілості, зокрема у сферах оборонних розробок нового покоління, розподілених систем акумуляторного зберігання енергії, автоматизованого виробництва та новітніх технологій.

Пріоритети Білого дому та дії конкурентів

Масштабні інвестиції американських банків відбуваються на тлі зростаючого попиту на дата-центри для систем штучного інтелекту, критично важливі мінерали та модернізацію енергетичної інфраструктури. Адміністрація президента Дональда Трампа визначила пріоритетом розвиток внутрішньої інфраструктури США, щоб зменшити залежність від іноземних ланцюгів постачання в таких галузях, як чиста енергія та рідкоземельні метали.

Як зазначив керівник ініціативи безпеки та стійкості у JPMorganChase Global Banking Джей Горін, на наступному етапі банк зосередиться на розширенні промислових потужностей, зміцненні ланцюгів постачання та підтримці галузей, які формуватимуть довгострокову стійкість країни.

Аналогічні програми реалізують й інші гравці Волл-стріт. Зокрема, у серпні Bank of America оголосив про намір інвестувати $250 млрд до липня 2027 року в підтримку американських цифрових та інфраструктурних проєктів, а Morgan Stanley повідомив про плани посприяти інвестиціям на суму близько $1,5 трлн протягом наступного десятиліття в технологічні та інфраструктурні напрями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ринкова вартість JPMorgan наближається до 1 трильйона доларів вперше в історії банків: американський фінансовий гігант перебуває за крок до унікального рекорду капіталізації.