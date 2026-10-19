Банк JPMorgan вложил $5 млрд в компании, критически важные для нацбезопасности США

Американский банковский гигант JPMorgan Chase инвестировал $5 млрд в акционерный капитал компаний в отраслях, критически важных для экономической и национальной безопасности США. Финансовые учреждения стремятся заработать на росте спроса на внутреннее производство, энергетическую инфраструктуру и устойчивость цепей снабжения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Кроме того, финучреждение сообщило о предоставлении финансирования на сумму около $230 млрд в рамках своей программы Security and Resiliency Initiative с момента ее запуска год назад. Тогда банк взял на себя обязательство профинансировать $1,5 трлн инвестиций в США в течение следующего десятилетия, в частности, в проекты нацбезопасности.

В целом инвестиции банка поддержали компании в таких секторах как передовое производство, энергетика, цепи поставок и оборонные технологии. Акционерные вложения включают в себя стартапы венчурной стадии, а также бизнесы на этапах роста и зрелости, в частности в сферах оборонных разработок нового поколения, распределенных систем аккумуляторного хранения энергии, автоматизированного производства и новейших технологий.

Приоритеты Белого дома и действия конкурентов

Масштабные инвестиции американских банков происходят на фоне растущего спроса на дата-центры для систем искусственного интеллекта, критически важные минералы и модернизацию энергетической инфраструктуры. Администрация президента Дональда Трампа определила приоритетом развитие внутренней инфраструктуры США, чтобы уменьшить зависимость от иностранных цепей поставок в таких отраслях, как чистая энергия и редкоземельные металлы.

Как отметил руководитель инициативы безопасности и устойчивости JPMorganChase Global Banking Джей Горин, на следующем этапе банк сосредоточится на расширении промышленных мощностей, укреплении цепей поставки и поддержке отраслей, которые будут формировать долгосрочную устойчивость страны.

Аналогичные программы реализуют и другие игроки Уолл-стрит. В частности, в августе Bank of America объявил о намерении инвестировать $250 млрд до июля 2027 года в поддержку американских цифровых и инфраструктурных проектов, а Morgan Stanley сообщил о планах посодействовать инвестициям на сумму около $1,5 трлн в течение следующего десятилетия в технологические и инфраструктурные направления.

Напомним, ранее сообщалось, что рыночная стоимость JPMorgan приближается к 1 триллиону долларов впервые в истории банков: американский финансовый гигант находится в шаге от уникального рекорда капитализации.