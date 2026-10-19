UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Наличный курс:

USD

45,20

45,08

EUR

51,00

50,80

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Банк JPMorgan вложил $5 млрд в компании, критически важные для нацбезопасности США

JPMorgan
JPMorgan вложил $5 млрд в компании, критически важные для нацбезопасности США

Американский банковский гигант JPMorgan Chase инвестировал $5 млрд в акционерный капитал компаний в отраслях, критически важных для экономической и национальной безопасности США. Финансовые учреждения стремятся заработать на росте спроса на внутреннее производство, энергетическую инфраструктуру и устойчивость цепей снабжения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Кроме того, финучреждение сообщило о предоставлении финансирования на сумму около $230 млрд в рамках своей программы Security and Resiliency Initiative с момента ее запуска год назад. Тогда банк взял на себя обязательство профинансировать $1,5 трлн инвестиций в США в течение следующего десятилетия, в частности, в проекты нацбезопасности.

В целом инвестиции банка поддержали компании в таких секторах как передовое производство, энергетика, цепи поставок и оборонные технологии. Акционерные вложения включают в себя стартапы венчурной стадии, а также бизнесы на этапах роста и зрелости, в частности в сферах оборонных разработок нового поколения, распределенных систем аккумуляторного хранения энергии, автоматизированного производства и новейших технологий.

Приоритеты Белого дома и действия конкурентов

Масштабные инвестиции американских банков происходят на фоне растущего спроса на дата-центры для систем искусственного интеллекта, критически важные минералы и модернизацию энергетической инфраструктуры. Администрация президента Дональда Трампа определила приоритетом развитие внутренней инфраструктуры США, чтобы уменьшить зависимость от иностранных цепей поставок в таких отраслях, как чистая энергия и редкоземельные металлы.

Как отметил руководитель инициативы безопасности и устойчивости JPMorganChase Global Banking Джей Горин, на следующем этапе банк сосредоточится на расширении промышленных мощностей, укреплении цепей поставки и поддержке отраслей, которые будут формировать долгосрочную устойчивость страны.

Аналогичные программы реализуют и другие игроки Уолл-стрит. В частности, в августе Bank of America объявил о намерении инвестировать $250 млрд до июля 2027 года в поддержку американских цифровых и инфраструктурных проектов, а Morgan Stanley сообщил о планах посодействовать инвестициям на сумму около $1,5 трлн в течение следующего десятилетия в технологические и инфраструктурные направления.

Напомним, ранее сообщалось, что рыночная стоимость JPMorgan приближается к 1 триллиону долларов впервые в истории банков: американский финансовый гигант находится в шаге от уникального рекорда капитализации.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности