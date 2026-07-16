Рыночная стоимость JPMorgan приближается к 1 триллиону долларов впервые в истории банков

Американский банковский гигант находится в шаге от уникального достижения — он может стать первым банком в истории, рыночная стоимость которого достигнет 1 триллиона долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Преодоление этой отметки позволит финучреждению войти в элитный клуб технологических гигантов, где уже находятся такие корпорации, как Tesla, Meta и Broadcom. В то же время, это значительно повысит ожидания инвесторов, не оставляя банку права на ошибку.

Путь к рекорду и факторы роста

Мощный финансовый отчет, обнародованный во вторник, подтолкнул акции JPMorgan к историческому максимуму. Банк зафиксировал самую высокую прибыль в истории американского банковского сектора, а его рыночная капитализация достигла примерно 919 миллиардов долларов, что оставляет конкурентов далеко позади.

Несколько ключевых факторов способствуют приближению банка к триллионному рубежу:

Рост инвестиционного банкинга: ожидается, что объемы сделок на рынке к концу года приблизятся к рекордному уровню 2021 года. По словам финансового директора банка Джереми Барнума, текущая активность клиентов стимулирует запуск новых сделок.

Масштабное доминирование: имея баланс, существенно превышающий показатели конкурентов, JPMorgan успешно использует лидерство как в инвестиционном сегменте на Уолл-стрит, так и в розничном кредитовании.

"Премия Даймона": инвесторы традиционно закладывают дополнительную стоимость в акции банка из-за высокой оценки управленческого таланта генерального директора Джейми Даймона. Несмотря на то, что в этом году акции банка несколько отставали от индексов S&P 500 и S&P 500 banks, JPMorgan торгуется с мультипликатором 14,63 до ожидаемой прибыли следующих 12 месяцев (в то время как средний показатель для банковского сектора составляет 13,58).

Высокие ожидания и потенциальные риски

Хотя капитализация в 1 триллион долларов является преимущественно символической победой, она повышает планку для менеджмента. Аналитики предупреждают, что этот статус не гарантирует стабильное будущее. К примеру, ритейлер Walmart потерял позиции и опустился ниже этой отметки вскоре после ее достижения в феврале.

Кроме того, эксперты выражают скептицизм относительно долговечности нынешних высоких результатов банка от трейдинговых операций. В последнем квартале доходы этого направления выросли на фоне рыночной волатильности, спровоцированной войной на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков Morningstar, ожидать сохранения таких аномальных темпов активности в долгосрочной перспективе может быть преждевременным.

Напомним, капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже. Акции аэрокосмической компании стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской бирже Nasdaq, что сделало ее шестой по стоимости компанией в США и официально превратило Илона Маска в первого в мире триллионера.