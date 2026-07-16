Ринкова вартість JPMorgan наближається до 1 трильйона доларів вперше в історії банків

Американський банківський гігант перебуває за крок до унікального досягнення — він може стати першим банком в історії, ринкова вартість якого сягне 1 трильйона доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Подолання цієї позначки дозволить фінустанові увійти до елітного клубу технологічних гігантів, де вже перебувають такі корпорації, як Tesla, Meta та Broadcom. Водночас це значно підвищить очікування інвесторів, не залишаючи банку права на помилку.

Шлях до рекорду та чинники зростання

Потужний фінансовий звіт, оприлюднений у вівторок, підштовхнув акції JPMorgan до історичного максимуму. Банк зафіксував найвищий прибуток в історії американського банківського сектору, а його ринкова капіталізація досягла приблизно 919 мільярдів доларів, що залишає конкурентів далеко позаду.

Декілька ключових факторів сприяють наближенню банку до трильйонного рубежу:

Зростання інвестиційного банкінгу: очікується, що обсяги угод на ринку до кінця року наблизяться до рекордного рівня 2021 року. За словами фінансового директора банку Джеремі Барнума, поточна активність клієнтів стимулює запуск нових угод.

Масштабне домінування: маючи баланс, який суттєво перевищує показники конкурентів, JPMorgan успішно використовує лідерство як в інвестиційному сегменті на Волл-стріт, так і в роздрібному кредитуванні.

"Премія Даймона": інвестори традиційно закладають додаткову вартість в акції банку через високу оцінку управлінського таланту генерального директора Джеймі Даймона. Попри те, що цього року акції банку дещо відставали від індексів S&P 500 та S&P 500 banks, JPMorgan торгується з мультиплікатором 14,63 до очікуваного прибутку наступних 12 місяців (тоді як середній показник для банківського сектора становить 13,58).

Високі очікування та потенційні ризики

Хоча капіталізація в 1 трильйон доларів є переважно символічною перемогою, вона суттєво підвищує планку для менеджменту. Аналітики попереджають, що цей статус не гарантує стабільного майбутнього. Наприклад, ритейлер Walmart втратив позиції та опустився нижче цієї позначки невдовзі після її досягнення в лютому.

Окрім цього, експерти висловлюють скептицизм щодо довговічності нинішніх високих результатів банку від трейдингових операцій. В останньому кварталі доходи цього напряму зросли на тлі ринкової волатильності, спровокованої війною на Близькому Сході. На думку аналітиків Morningstar, очікувати збереження таких аномальних темпів активності у довгостроковій перспективі може бути передчасним.

Нагадаємо, капіталізація SpaceX перевищила $2 трильйони під час історичного дебюту на біржі. Акції аерокосмічної компанії стрімко зросли на 19% у перший день торгів на американській біржі Nasdaq, що зробило її шостою за вартістю компанією в США та офіційно перетворило Ілона Маска на першого у світі трильйонера.