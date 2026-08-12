В Україні зросли обсяги кредитових та дебетових переказів за пів року: деталі

За січень – червень 2026 року в межах України здійснено понад 1,4 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету. Громадяни сформували більшість за кількістю транзакцій, тоді як бізнес забезпечив основний грошовий обсяг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Кредитові перекази

Загалом послуги з виконання операцій кредитового трансферу та прямого дебету надавали 60 банків і 3 небанківські фінансові установи.

За січень – червень 2026 року в межах України здійснено 1,4 млрд кредитових трансферів на суму майже 27,5 трлн грн. Для порівняння, у першому півріччі 2025 року було проведено 1,6 млрд операцій на суму 22,5 трлн грн.

У зазначений період було виконано такі зовнішні операції із застосуванням кредитового трансферу:

в Україну надійшло понад 4 млн переказів на суму $36,95 млрд в еквіваленті (у першому півріччі 2025 року — 5,5 млн операцій на $32,68 млрд);

з України відправлено понад 1,4 млн переказів на суму $50,62 млрд в еквіваленті (у першому півріччі 2025 року — 1,1 млн операцій на $40,71 млрд).

Також було здійснено 1,9 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 10,54 млрд грн (у першому півріччі 2025 року – 1,1 млн операцій на суму 7,10 млрд грн).

Операції в межах України

У першому півріччі 2026 року найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 1,1 млрд, або 77,18% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Однак за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 25,6 трлн грн, або 93,13% від загальної суми.

Транскордонні операції

На користь фізичних осіб з-за кордону надійшло 2,7 млн переказів (66,22% від загальної кількості вхідних транзакцій). На користь суб'єктів господарювання зараховано $35,31 млрд (95,55% від загальної вхідної суми).

Найбільше коштів в Україну надійшло з таких країн:

ЄС — 47,18%;

Швейцарія — 19,04%;

США — 11,04%.

З України бізнес переказав за зовнішньоекономічними контрактами $50,31 млрд (0,6 млн операцій), що становить 99,40% від загальної суми вихідних переказів.

Географія вихідних платежів розподілилася наступним чином:

ЄС — 61,51%;

Швейцарія — 9,26%;

США — 5,56%.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року українці провели безготівкові операції на 1,23 трлн грн. Стрімка відмова від паперових грошей та перехід на розрахунки смартфонами збільшили суму безготівкових платежів на 14,8% порівняно з минулим роком.