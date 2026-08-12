Пасажири потяга Київ – Кишинів тепер зможуть легше дістатися до аеропорту Молдови

Пасажири потяга №351/352 Київ — Кишинів тепер отримують прямий доступ до аеропорту Молдови без додаткових витрат і заїзду на центральний вокзал. Новий маршрут економить час на трансфері за рахунок безкоштовного шатлу від станції “Ревака”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Нова зупинка біля летовища

Як зазначає перевізник, у квітні відбулася тестова поїздка до станції "Ревака", яка розташована поруч із міжнародним аеропортом Молдови. Результати тестування підтвердили наявність попиту серед пасажирів, які прямують на авіарейси.

Цю ж інформацію підтвердив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками нещодавньої розмови зі своїм колегою з Молдови Василем Тофаном.

"З 17 серпня за домовленістю між країнами, змінюємо маршрут потяга Київ — Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим", — зазначив він.

Алгоритм дій для пасажирів

Для проїзду до аеропорту необхідно дотримуватися наступного порядку дій:

при придбанні квитка обирати маршрут поїзда №351/352 Київ — Кишинів до кінцевої станції Кишинів;

під час руху повідомити провідника про потребу проїзду до аеропорту;

не виходити на центральному вокзалі Кишинева;

прослідувати до станції "Ревака" та пересісти на спеціальний шатл.

Окремо доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно. Молдовська сторона підготувалася і вже виділила автобуси, що возитимуть пасажирів від залізничної станції до аеропорту.

Особливості зворотного напрямку

В "Укрзалізниці" зазначили, що зупинка на станції "Ревака" діє тільки під час руху з Києва до Кишинева. У зворотному напрямку пасажири мають самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева для посадки на потяг до України.

Нагадаємо, у червні “Укрзалізниця” перевела поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон.