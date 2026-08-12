Пассажиры поезда Киев – Кишинев теперь смогут легче добраться до аэропорта Молдовы

Пассажиры поезда №351/352 Киев-Кишинев теперь получают прямой доступ в аэропорт Молдовы без дополнительных затрат и заезда на центральный вокзал. Новый маршрут экономит время на трансфере за счет бесплатного шаттла от станции “Ревака”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Новая остановка возле аэродрома

Как отмечает перевозчик, в апреле состоялась тестовая поездка на станцию "Ревака", расположенную рядом с международным аэропортом Молдовы. Результаты тестирования подтвердили наличие спроса среди пассажиров, следующих на авиарейсы.

Эту же информацию подтвердил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам недавнего разговора со своим коллегой из Молдовы Василием Тофаном.

"С 17 августа по договоренности между странами, меняем маршрут поезда Киев — Кишинев. Это сделает для украинцев трансфер в аэропорт Кишинева более удобным и более быстрым", — отметил он.

Алгоритм действий для пассажиров

Для проезда в аэропорт необходимо соблюдать следующий порядок действий:

при приобретении билета выбирать маршрут поезда №351/352 Киев — Кишинев до конечной станции Кишинев;

при движении сообщить проводнику о необходимости проезда в аэропорт;

не выходить на центральном вокзале Кишинева;

проследовать к станции "Ревака" и пересесть на специальный шаттл.

Отдельно доплачивать за проезд в автобусе не нужно. Молдавская сторона подготовилась и уже выделила автобусы, которые будут возить пассажиров от железнодорожной станции в аэропорт.

Особенности обратного направления

В "Укрзализныце" отметили, что остановка на станции "Ревака" действует только при движении из Киева в Кишинев. В обратном направлении пассажиры должны самостоятельно добраться до центрального железнодорожного вокзала Кишинева для посадки на поезд в Украину.

Напомним, в июне "Укрзализныця" перевела поезд Киев - Кишинев на ежедневный график. Кроме того, на маршрут в первый раз выйдет уникальный детский вагон.