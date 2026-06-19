"Укрзализныця" запустила ежедневный поезд в аэропорт Кишинева: как купить билеты

"Укрзализныця" переводит поезд Киев – Кишинев на ежедневный график. Кроме того, на маршрут в первый раз выйдет уникальный детский вагон. Новый график движения начнет действовать в конце июня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий.

Популярный международный поезд №351/352 "Бессарабия" сообщением Киев – Кишинев с 28 июня будет курсировать каждый день.

Также изменено время отправки из Кишинева. С 29 июня поезд отправится в 19:52 вместо 17:42, что улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. В свой первый рейс отправится новый детский вагон, специально обустроенный для комфортных путешествий семей с детьми.

"Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев. В частности, благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Пассажиры уже могут приобрести билеты в кассах, на сайте или через приложение "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.