- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минобороны кодифицировало украинский дрон-перехватчик TAF Kolibri-i10: характеристики и цена
Министерство обороны Украины кодифицировало дрон-перехватчик TAF Kolibri-10 от компании TAF Industries. Изделие предназначено для уничтожения российских разведывательных и ударных беспилотников "Молния", "Орлан" и Zala.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании-производителя.
Создание TAF Kolibri-i10 явилось результатом практики использования FPV-дрона Kolibri 10. Инженеры разработали совершенно новую специализированную конструкцию вместо модернизации предыдущей модели. Военные подразделения могут заказывать изделие через систему DOT-Chain Defence, в частности, по программе "ЕБалы".
"Полевые испытания уже подтвердили эффективность этого перехватчика, поэтому уже приступили к его масштабированию", — CEO TAF Industries Владимир Зиновский.
Технические характеристики
БпЛА получил более крепкую раму с новым расположением креплений, более мощные моторы, скоростные пропеллеры и улучшенную аэродинамику.
Основные технические параметры:
- скорость свыше 200 км/ч;
- дальность полета до 25 км;
- время нахождения в воздухе более 20 мин;
- высота полета до 3000м.
Управление производится в ручном режиме. Дрон оснащается цифровыми дневными или ночными камерами. Прошивка MilELRS обеспечивает связь в условиях действия радиоэлектронной борьбы.
Какая цена?
Перехватчики и комплексы к нему доступны для заказа на сайте производителя и на платформе Brave1 Market. Стоимость беспилотника с дневной цифровой камерой составляет 31 700 грн., а версия с ночной цифровой камерой стоит 64 500 грн.
Напомним, на середину июля Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ 413 новых беспилотных авиационных комплексов. Это рекордный показатель для этого периода.