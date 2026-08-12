Минобороны кодифицировало украинский дрон-перехватчик TAF Kolibri-i10: характеристики и цена

Министерство обороны Украины кодифицировало дрон-перехватчик TAF Kolibri-10 от компании TAF Industries. Изделие предназначено для уничтожения российских разведывательных и ударных беспилотников "Молния", "Орлан" и Zala.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании-производителя.

Создание TAF Kolibri-i10 явилось результатом практики использования FPV-дрона Kolibri 10. Инженеры разработали совершенно новую специализированную конструкцию вместо модернизации предыдущей модели. Военные подразделения могут заказывать изделие через систему DOT-Chain Defence, в частности, по программе "ЕБалы".

"Полевые испытания уже подтвердили эффективность этого перехватчика, поэтому уже приступили к его масштабированию", — CEO TAF Industries Владимир Зиновский.

Технические характеристики

БпЛА получил более крепкую раму с новым расположением креплений, более мощные моторы, скоростные пропеллеры и улучшенную аэродинамику.

Основные технические параметры:

скорость свыше 200 км/ч;

дальность полета до 25 км;

время нахождения в воздухе более 20 мин;

высота полета до 3000м.

Управление производится в ручном режиме. Дрон оснащается цифровыми дневными или ночными камерами. Прошивка MilELRS обеспечивает связь в условиях действия радиоэлектронной борьбы.

Какая цена?

Перехватчики и комплексы к нему доступны для заказа на сайте производителя и на платформе Brave1 Market. Стоимость беспилотника с дневной цифровой камерой составляет 31 700 грн., а версия с ночной цифровой камерой стоит 64 500 грн.

Напомним, на середину июля Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ 413 новых беспилотных авиационных комплексов. Это рекордный показатель для этого периода.