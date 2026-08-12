Rozetka будет сокращать штат после уничтожения склада в Броварах

Крупнейший интернет-ритейлер Украины Rozetka вынужден сократить штат из-за уничтожения складского комплекса в Броварах, который обрабатывал 100 тысяч заказов в день.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила совладелица компании Ирина Чечоткина.

"К сожалению, мы вынуждены оптимизировать штат и так, лично для меня это больно. Сокращение будет затрагивать некоторые отделы", - отметила она.

На объекте в Броварах работало более 1000 сотрудников. Большинство людей переводят на другие склады, однако обеспечить работой всех компания не имеет возможности. По словам совладелицы, сокращение будут затрагивать несколько отделов.

"Большинство мы переводим на другие склады и ищем возможность обеспечить работой. Предложить всем альтернативные рабочие места в данной ситуации не получится. Обстоятельства оказались сильнее" , - пояснила Чечоткина.

Последствия удара и смена бизнес-модели

По словам совладелицы, во время первого удара беспилотника ранения получили шесть рабочих, которые сейчас завершают лечение. Во время следующего ракетного удара на территории находились 92 сотрудника. Они находились в бомбоубежище, построенном в 2022 году, поэтому никто не пострадал.

Сейчас в планах Rozetka пройти ускоренную трансформацию бизнес-модели . Она предполагает уменьшение доли собственных продаж и акцент на развитии маркетплейса.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e - commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

Об атаках на Rozetka

Напомним, 5 августа российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

По оценке Ирины Чечоткиной, стоимость этого распределительного центра составила $70 млн. Из-за атаки уничтожены товары на миллиарды гривен.

Накануне, 2 августа, кафиры нанесли удар по составу Rozetka . В этот раз обошлось без пострадавших среди работников.

1 августа российские войска также атаковали складские помещения Rozetka в Броварах. В результате удара погиб 61-летний работник компании, еще семь человек получили ранения.

Ранее , 15 июня ночью в результате очередной ракетной российской атаки было уничтожено одно из отделений компании Rozetka в Киеве.