"Укрзалізниця" запустила щоденний поїзд до аеропорту Кишинева: як купити квитки

“Укрзалізниця” переводить поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон. Новий графік руху почне діяти наприкінці червня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

Популярний міжнародний поїзд №351/352 "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів з 28 червня курсуватиме щодня.

Також змінено час відправлення з Кишинева. З 29 червня поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що покращить можливості для пересадок на інші маршрути.

У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон, спеціально облаштований для комфортних подорожей родин із дітьми.

"Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців. Зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Пасажири вже можуть придбати квитки в касах, на сайті або через застосунок "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.