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Втрати ворога станом на 6 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ — Delo.ua
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 330 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1624 добу повномасштабної війни становлять 1 454 210 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб;
- танків – 12 246 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од.;
- артилерійських систем – 47 455 (+59) од.;
- РСЗВ – 2 006 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 547 (+7) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од.;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 130 682 (+416) од.;
- спеціальної техніки – 4 496 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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