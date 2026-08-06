Втрати ворога станом на 6 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ — Delo.ua

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 330 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1624 добу повномасштабної війни становлять 1 454 210 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:

особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб;

танків – 12 246 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од.;

артилерійських систем – 47 455 (+59) од.;

РСЗВ – 2 006 (+4) од.;

засобів ППО – 1 547 (+7) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 130 682 (+416) од.;

спеціальної техніки – 4 496 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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