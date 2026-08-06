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Потери врага по состоянию на 6 августа 2026 года – Генштаб ВСУ — Delo.ua
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1330 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1624 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 454 210 человек.
Потери России в войне на 6 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 августа потеряла:
- личного состава – около 1 454 210 (+1 330) человек;
- танков – 12 246 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 25 087 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 47 455 (+59) ед;
- РСЗО – 2 006 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1 547 (+7) ед;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 138 (+4) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 446 266 (+1 811) ед;
- крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 130 682 (+416) ед;
- специальной техники – 4 496 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 66 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА и одной ракеты Оникс на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях. Остальные ракеты целей не достигли, информация уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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