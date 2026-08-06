Потери врага по состоянию на 6 августа 2026 года – Генштаб ВСУ — Delo.ua

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1330 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1624 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 454 210 человек.

Потери России в войне на 6 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 августа потеряла:

личного состава – около 1 454 210 (+1 330) человек;

танков – 12 246 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 25 087 (+3) ед;

артиллерийских систем – 47 455 (+59) ед;

РСЗО – 2 006 (+4) ед.;

средств ПВО – 1 547 (+7) ед;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 138 (+4) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 446 266 (+1 811) ед;

крылатых ракет – 5007 (+0) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 130 682 (+416) ед;

специальной техники – 4 496 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 66 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА и одной ракеты Оникс на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях. Остальные ракеты целей не достигли, информация уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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