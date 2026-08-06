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Россияне уничтожили резервный состав BookChef: в пожаре сгорело более 100 тысяч книг
В результате российской атаки уничтожен резервный состав логистического партнера издательства BookChef – Denka Logistics. Пожар, возникший после удара, уничтожил более 100 тысяч книг.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба BookChef.
BookChef потеряло еще более 100 тысяч книг
В компании отметили, что резервный состав заработал после уничтожения российскими войсками основного состава издательства, где ранее сгорело около 800 тысяч экземпляров. На новой площадке хранились все книжные остатки и новые издания, недавно поступившие из типографий.
"Огонь забрал еще более 100 000 книг издательства BookChef. Это все наши складские остатки и новинки, которые недавно приехали из типографий и совсем скоро должны оказаться в ваших руках", - сообщили в издательстве.
Из-за потери книжных запасов BookChef просматривает сроки выполнения предзаказов. Пока команда оценивает масштабы убытков и работает над восстановлением логистики.
В издательстве подчеркнули, что новые сроки доставки будут зависеть от запуска других складских мощностей и повторной печати части уничтоженных изданий.
Напомним, из-за российских обстрелов в июле было уничтожено около 1,5 млн книг украинских издательств.
Обстрелы издательств и типографий
В ночь на 2 июля 2026 года в результате очередной российской атаки на Киев было полностью разрушен центральный состав логистического комплекса Denka Logistics, являвшийся одним из ключевых партнеров издательства BookChef.
Из-за разрушения логистического объекта издательство потеряло большую часть запасов готовой продукции - около 800 тысяч экземпляров книг. Издательство работает над восстановлением логистических процессов и возвращением к стабильной работе.
Также в результате массированного российского удара по Киеву поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".
Добавим, ранее во время массированной атаки РФ на Киев получила повреждения типография "От А до Я" – одна из крупнейших типографий Украины. В помещение предприятия попал дрон-камикадзе Shahed, в результате чего были повреждены стены и выбиты окна. Работники типографии не пострадали, а предприятие продолжило работу.