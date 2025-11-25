Одна из крупнейших типографий Украины пострадала из-за атаки на Киев (ВИДЕО)

В ночь на 25 ноября во время массированного российского удара по столице пострадала киевская типография "От А до Я" – одна из крупнейших типографий Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на странице предприятия в Instagram.

Отмечается, что около двух часов ночи в помещение типографии попал дрон-камикадзе типа Shahed.

В результате попадания вражеского беспилотника повреждены стены и выбиты стекла. К счастью, информация о пострадавших среди работниках отсутствует.

"Ночной обстрел затронул и нашу типографию. Повреждения есть, но работу мы не останавливаем. Спасибо всем, кто рядом. Вместе сильнее", - написали работники.

О типографии "От А до Я"

Как говорится на сайте компании, типография "От А до Я" была основана в 2001 году. Печатает листовки, плакаты, папки, пакеты, блокноты, календари, дневники, брошюры и каталоги, журналы, этикетки, наклейки, карты и атласы, разного вида упаковки и книги. Около 97% всех производственных отходов применяется для вторичной переработки.

По данным Опендатабот, учредителями компании являются Болгов Илья, владеющий 99% уставного капитала, и Болговая Анна с долей 1%.

Компания продемонстрировала стабильный рост выручки за последние годы: от 93,86 млн грн в 2022 году до 204,32 млн грн в 2024 году.

При этом чистая прибыль выросла почти в пять раз: с 690,8 тыс. грн. в 2022 году до 3,17 млн. грн. в 2024 году.

Атака на Киев 25 ноября

Российская армия 25 ноября атаковали Киев ракетами и дронами. В результате ночных обстрелов в столице временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения.

Также в результате массированной российской ракетной атаки 25 ноября в Киеве пострадало предприятие "Текстиль-Контакт". Обошлось разрушением некоторых собственных складских и производственных помещений в Дарницком районе.