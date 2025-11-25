Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Одна из крупнейших типографий Украины пострадала из-за атаки на Киев (ВИДЕО)

"От А до Я"
Киевская типография пострадала от ночного удара дроном/"От А до Я"

В ночь на 25 ноября во время массированного российского удара по столице пострадала киевская типография "От А до Я" – одна из крупнейших типографий Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на странице предприятия в Instagram.

Отмечается, что около двух часов ночи в помещение типографии попал дрон-камикадзе типа Shahed.

В результате попадания вражеского беспилотника повреждены стены и выбиты стекла. К счастью, информация о пострадавших среди работниках отсутствует.

"Ночной обстрел затронул и нашу типографию. Повреждения есть, но работу мы не останавливаем. Спасибо всем, кто рядом. Вместе сильнее", - написали работники.

О типографии "От А до Я"

Как говорится на сайте компании, типография "От А до Я" была основана в 2001 году. Печатает листовки, плакаты, папки, пакеты, блокноты, календари, дневники, брошюры и каталоги, журналы, этикетки, наклейки, карты и атласы, разного вида упаковки и книги. Около 97% всех производственных отходов применяется для вторичной переработки.

По данным Опендатабот, учредителями компании являются Болгов Илья, владеющий 99% уставного капитала, и Болговая Анна с долей 1%.

Компания продемонстрировала стабильный рост выручки за последние годы: от 93,86 млн грн в 2022 году до 204,32 млн грн в 2024 году.

При этом чистая прибыль выросла почти в пять раз: с 690,8 тыс. грн. в 2022 году до 3,17 млн. грн. в 2024 году.

Атака на Киев 25 ноября

Российская армия 25 ноября   атаковали Киев ракетами и дронами. В результате ночных обстрелов в столице временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения.

Также в результате массированной российской ракетной атаки 25 ноября в Киеве пострадало предприятие "Текстиль-Контакт". Обошлось разрушением некоторых собственных складских и производственных помещений в Дарницком районе.

Автор:
Татьяна Бессараб