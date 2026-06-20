Мир потерял более 1 млрд баррелей нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Мировой рынок потерял 1,15 млрд баррелей нефти из-за почти четырехмесячного прекращения поставок с Ближнего Востока. Хотя Ормузский пролив снова открыли после подписания меморандума между Ираном и США, возобновление потоков нефти может затянуться, а цены снова вырасти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на CNN .

По данным Kpler, из-за войны мир недополучил 1,15 млрд баррелей нефти. Это существенно сократило запасы и усилило риски для рынка, который все больше зависит от резервов.

Стратегические запасы нефти стран Международного энергетического агентства находятся на самом низком уровне с 1990 года. Американский стратегический нефтяной резерв опустился до минимума за 43 года, а коммерческие запасы приблизились к уровню операционного стресса.

Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 в Версале, что резервов может хватить примерно на четыре недели.

В то же время открытие Ормузского пролива не означает мгновенного возобновления поставок. Для этого нужно разминировать маршрут, вернуть пустые танкеры в регион, восстановить добычу и доставить нефть потребителям. В отрасли считают, что этот процесс может занять месяцы.

После новостей по договоренности США и Ирана цены на Brent начали снижаться. От пика военного периода на уровне $126,41 за баррель они опустились ниже $80 за баррель.

Однако мировые запасы нефти за последние месяцы сократились на 190 млн баррелей. В частности, нефтяной хаб в Кушинге в американском штате Оклахома достиг уровня операционной нагрузки, когда поддерживать стабильное давление в трубопроводах становится сложнее.

Аналитики считают, что рынок может недооценивать риск дефицита до момента, когда поставки из Персидского залива возобновятся до близких нормальных объемов.

"Рынок опередил нас сейчас на семь шагов. Все говорят: "Это кончено". Но возвращение в прежнее состояние имеет серьезный логистический вызов", — заявила руководитель отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets Гелима Крофт.

По оценкам Международного энергетического агентства, даже если мировой рынок будет производить почти на 5 млн баррелей в сутки больше потребляемого, на восстановление утраченных 1,15 млрд баррелей понадобится около года.

В то же время, часть аналитиков считает, что рынок преувеличивает риски. По их оценкам мировые запасы снизились, однако остаются близкими к уровням прошлого года. Запасы дизельного топлива в США ниже пятилетнего среднего показателя на 12,4%, а бензина — примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что по состоянию на май военный конфликт с участием США, Израиля и Ирана уже нанес мировым компаниям ущерб на сумму не менее 25 миллиардов долларов. Кризис спровоцировал скачок цен на нефть, разрушил логистику и запустил волну глобальной инфляции.