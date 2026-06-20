Світ втратив понад 1 млрд барелів нафти через війну на Близькому Сході

Світовий ринок втратив 1,15 млрд барелів нафти через майже чотиримісячне припинення постачань із Близького Сходу. Хоча Ормузьку протоку знову відкрили після підписання меморандуму між Іраном і США, відновлення потоків нафти може затягнутися, а ціни — знову зрости.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN.

За даними Kpler, через війну світ недоотримав 1,15 млрд барелів нафти. Це суттєво скоротило запаси та посилило ризики для ринку, який дедалі більше залежить від резервів.

Стратегічні запаси нафти країн Міжнародного енергетичного агентства перебувають на найнижчому рівні з 1990 року. Американський стратегічний нафтовий резерв опустився до мінімуму за 43 роки, а комерційні запаси наблизилися до рівня операційного стресу.

Президент США Дональд Трамп заявив на саміті G7 у Версалі, що резервів може вистачити приблизно на чотири тижні.

Водночас відкриття Ормузької протоки не означає миттєвого відновлення поставок. Для цього потрібно розмінувати маршрут, повернути порожні танкери до регіону, відновити видобуток і доставити нафту до споживачів. У галузі вважають, що цей процес може тривати місяцями.

Після новин про домовленість США та Ірану ціни на Brent почали знижуватися. Від піку воєнного періоду на рівні $126,41 за барель вони опустилися нижче $80 за барель.

Однак світові запаси нафти за останні місяці скоротилися на 190 млн барелів. Зокрема, нафтовий хаб у Кушинзі в американському штаті Оклахома досяг рівня операційного навантаження, коли підтримувати стабільний тиск у трубопроводах стає складніше.

Аналітики вважають, що ринок може недооцінювати ризик дефіциту до моменту, коли поставки з Перської затоки відновляться до близьких до нормальних обсягів.

"Ринок випередив нас зараз на сім кроків. Усі кажуть: "Це скінчено". Але повернення до попереднього стану має серйозний логістичний виклик", — заявила керівниця відділу глобальної сировинної стратегії RBC Capital Markets Геліма Крофт.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, навіть якщо світовий ринок вироблятиме майже на 5 млн барелів на добу більше, ніж споживається, на відновлення втрачених 1,15 млрд барелів знадобиться близько року.

Водночас частина аналітиків вважає, що ринок перебільшує ризики. За їхніми оцінками, світові запаси знизилися, однак залишаються близькими до рівнів минулого року. Запаси дизельного палива у США нижчі за п’ятирічний середній показник на 12,4%, а бензину — приблизно на 5% порівняно з минулим роком.

Зауважимо, станом на травень військовий конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану вже завдав світовим компаніям збитків на суму щонайменше 25 мільярдів доларів. Криза спровокувала стрибок цін на нафту, зруйнувала логістику та запустила хвилю глобальної інфляції.