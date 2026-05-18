Війна на Близькому Сході вже коштувала світовому бізнесу щонайменше 25 мільярдів доларів

Військовий конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану вже завдав світовим компаніям збитків на суму щонайменше 25 мільярдів доларів. Криза спровокувала стрибок цін на нафту, зруйнувала логістику та запустила хвилю глобальної інфляції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Щонайменше 279 компаній почали впроваджувати захисні заходи: підвищення роздрібних цін, скорочення обсягів виробництва, призупинення виплат дивідендів, заморожування викупу активів, відправка персоналу в неоплачувані відпустки та введення паливних надбавок.

"Цей рівень спаду промисловості подібний до того, що ми спостерігали під час світової фінансової кризи, і навіть вищий, ніж під час інших періодів рецесії", — зазначив гендиректор компанії Whirlpool Марк Бітцер.

За його словами, через падіння споживчої довіри споживачі утримуються від заміни продуктів і радше ремонтують їх. Про фінансові ризики також заявили корпорації Procter & Gamble, Karex та Toyota.

Блокада Ормузької протоки підняла ціни на нафту вище 100 доларів за барель, що на 50% перевищує довоєнний рівень. Це спричинило дефіцит та затримки постачань таких ресурсів: добрива, гелій, алюміній та поліетилен.

П'ята частина постраждалих підприємств припадає на виробників косметики, побутової хімії, автомобільних шин, а також на авіакомпанії та круїзних операторів. Більшість із них розташовані у Великій Британії та Європі. Третина компаній базується в Азії. Для порівняння, запроваджені президентом США Дональдом Трампом митні тарифи 2025 року коштували бізнесу 35 мільярдів доларів.

Авіаційний сектор зазнав найбільших втрат, які становлять майже 15 мільярдів доларів через дворазове зростання вартості палива. Компанія Toyota прогнозує втрати на рівні 4,3 мільярда доларів, а P&G очікує зниження чистого прибутку на 1 мільярд доларів. Мережа McDonald's фіксує довгострокову інфляцію витрат через збої в логістиці та падіння попиту серед клієнтів із низьким рівнем доходу.

Близько 40 підприємств промислової та хімічної галузей підвищили ціни внаслідок подорожчання нафтохімічної продукції. Кожне зростання вартості нафти на 5 доларів за барель генерує для них 5 мільйонів доларів додаткових витрат.

Німецький виробник шин Continental очікує збитки у розмірі 117 мільярдів доларів (оригінальні 100 мільйонів євро переведено за курсом 1,17). Керівник компанії Роланд Вельцбахер повідомив, що повний ефект від подорожчання сировини проявиться у другій половині року.

Аналітики Goldman Sachs та UBS очікують зниження маржі та негативний перегляд прибутків у європейському споживчому секторі на понад 5% протягом наступних 12 місяців. У Японії прогнози зростання прибутків на другий квартал зменшили вдвічі — до 11,8%. Генеральний директор Cordoba Advisory Partners Рамі Сарафа констатував, що основний удар по фінансових результатах бізнесу відобразиться у наступних звітних періодах.

Раніше повідомлялося, що світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.