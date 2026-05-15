Нафта дорожчає через нові захоплення суден: Трамп готує жорстку відповідь Ірану

Ціни на нафту в п’ятницю зросли після жорсткої заяви Дональда Трампа щодо Ірану. Президент США наголосив, що його терпіння вичерпується, що на тлі нових повідомлень про захоплення суден в Ормузькій протоці спровокувало черговий стрибок котирувань.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,25%, перетнувши позначку в 107 доларів за барель, тоді як американська нафта WTI додала понад 1,3% і торгується по 102,50 долара.

Загалом за тиждень нафтові котирування продемонстрували стрімке зростання на 6-7% через критичну невизначеність довкола іранського конфлікту.

Ультиматум Трампа та очікування від Пекіна

Головним тригером для ринку стала заява президента США Дональда Трампа в ефірі Fox News. Глава Білого дому підкреслив, що його терпіння щодо Тегерана вичерпується, і закликав іранську сторону негайно укласти угоду.

Водночас торговельний представник США Джеймісон Грір зазначив, що Китай наразі демонструє прагматизм у відносинах з Іраном, адже Пекін прямо зацікавлений у стабільному судноплавстві через Ормузьку протоку.

Питання енергетичної безпеки стало однією з центральних тем саміту Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, де обговорювалася можливість закупівлі Китаєм американської нафти замість іранської.

Загострення в Ормузькій протоці

Попри заяви Тегерана про вільний прохід суден, ситуація в акваторії залишається напруженою. Аналітики вказують на відсутність реального дипломатичного прориву, що повертає увагу ринку до ризиків військової ескалації.

Нафтові ціни підігріваються новими інцидентами: повідомленнями про захоплення судна біля узбережжя ОАЕ іранськими силовиками та затопленням вантажного судна в оманських водах.

Хоча Вашингтон і Пекін офіційно домовилися про необхідність тримати торговельні шляхи відкритими, фактична блокада протоки продовжує штовхати ціни вгору.

