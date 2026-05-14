Росія збільшила доходи від нафти на 60% за рік: як заробляє Кремль

Росія отримує додатковий поштовх від війни з Іраном. Ціна на основну експортну суміш нафти Urals у травні досягла найвищого рівня для цілей оподаткування з осені 2023 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними податкових органів РФ, розрахунок податків для нафтовиків базуватиметься на середній ціні майже 95 доларів за барель.

У рублях цей показник зріс на 18% порівняно з минулим місяцем та на вражаючі 60% відносно аналогічного періоду минулого року.

Кремль продовжує використовувати нафтогазову галузь як головне джерело фінансування війни, адже вона забезпечує п’яту частину бюджетних надходжень. Стрибок котирувань спровокований перебоями у постачаннях з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Підвищений попит на російські барелі в умовах дефіциту дозволив уряду РФ відновити накопичення резервного фонду та відкласти плани щодо скорочення непріоритетних державних видатків.

Попри зростання світових цін, прибутки агресора дещо обмежує зміцнення національної валюти. Міцніший рубль, що досяг піку відносно долара за останні 15 місяців, фактично зменшує обсяг податкових надходжень, оскільки вартість бареля фіксується у валюті.

Високі процентні ставки та скорочення імпорту підтримали рубль, що може знизити надприбутки Кремля у наступні місяці.

Додатковим навантаженням на російську казну стали рекордні субсидії для внутрішнього ринку.

Через зростання світових цін на пальне, державні виплати російським енергетичним компаніям для утримання внутрішніх цін сягнули майже 5 мільярдів доларів лише за один місяць.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти продемонстрували стрімке зростання, досягнувши максимальних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. За чотири тижні до 5 квітня середня вартість російського експорту зросла до $2,02 млрд на тиждень.

Цьому посприяло блокування Іраном Ормузької протоки, що змусило нафтопереробні заводи шукати альтернативні джерела сировини.

Попри зростання цін на нафту, економіка РФ залишається під тиском санкцій та скорочення експорту. Навіть високі нафтові доходи не здатні компенсувати втрати від обмежень Заходу та падіння зовнішніх поставок.