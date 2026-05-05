Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,80

43,75

EUR

51,58

51,40

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія отримала рекордну виручку від нафти за чотири роки: що допомогло Кремлю

російська нафта
Росія б'є рекорди з нафтової виручки через війну в Ірані / Depositphotos

Вартість експорту російської нафти зросла до найвищого рівня з лютого 2022 року. Попри санкційний тиск, щотижнева вартість поставок на початку травня в середньому сягнула 2,42 мільярда доларів.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що зростання доходів РФ зумовлене війною в Ірані, яка фактично паралізувала рух суден через стратегічну Ормузьку протоку. Через дефіцит сировини нафтопереробні заводи по всьому світу змушені шукати альтернативні джерела постачання.

Ситуація ускладнюється блокадою іранських танкерів з боку США, що на тлі ринкової турбулентності змусило Вашингтон дещо пом’якшити санкційний контроль над російським експортом заради стабілізації цін.

Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, чотиритижневі потоки сирої нафти з російських портів зросли до 3,66 мільйона барелів за добу у період до 3 травня. Це найвищий показник з грудня 2025 року та майже на 500 000 барелів за день більше, ніж з середини квітня.

Російським операторам вдалося нівелювати наслідки ударів українських безпілотників по ключових хабах на Балтійському та Чорному морях.

Ремонтні роботи в Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську дозволили відновити відвантаження, хоча нові атаки на інфраструктуру вихідними можуть знову сповільнити активність портів.

Основним покупцем залишається Індія, куди у квітні було відправлено рекордні 13 партій тихоокеанської нафти сорту ESPO.

РФ також здійснює поодинокі поставки до Японії та Філіппін, намагаючись відновити присутність у регіонах, де імпорт був скорочений після початку вторгнення в Україну.

Внаслідок подовження логістичних маршрутів обсяг російської нафти, що перебуває в морі, зріс до 115 мільйонів барелів. Проте більшість цього ресурсу знаходиться у транзиті до Індії, а не простоює на суднах під санкціями.

Нагадаємо, що попри зростання цін на нафту, економіка РФ залишається під тиском санкцій та скорочення експорту. Навіть високі нафтові доходи не здатні компенсувати втрати від обмежень Заходу та падіння зовнішніх поставок.

Автор:
Тетяна Бесараб