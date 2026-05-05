Росія отримала рекордну виручку від нафти за чотири роки: що допомогло Кремлю

Вартість експорту російської нафти зросла до найвищого рівня з лютого 2022 року. Попри санкційний тиск, щотижнева вартість поставок на початку травня в середньому сягнула 2,42 мільярда доларів.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що зростання доходів РФ зумовлене війною в Ірані, яка фактично паралізувала рух суден через стратегічну Ормузьку протоку. Через дефіцит сировини нафтопереробні заводи по всьому світу змушені шукати альтернативні джерела постачання.

Ситуація ускладнюється блокадою іранських танкерів з боку США, що на тлі ринкової турбулентності змусило Вашингтон дещо пом’якшити санкційний контроль над російським експортом заради стабілізації цін.

Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, чотиритижневі потоки сирої нафти з російських портів зросли до 3,66 мільйона барелів за добу у період до 3 травня. Це найвищий показник з грудня 2025 року та майже на 500 000 барелів за день більше, ніж з середини квітня.

Російським операторам вдалося нівелювати наслідки ударів українських безпілотників по ключових хабах на Балтійському та Чорному морях.

Ремонтні роботи в Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську дозволили відновити відвантаження, хоча нові атаки на інфраструктуру вихідними можуть знову сповільнити активність портів.

Основним покупцем залишається Індія, куди у квітні було відправлено рекордні 13 партій тихоокеанської нафти сорту ESPO.

РФ також здійснює поодинокі поставки до Японії та Філіппін, намагаючись відновити присутність у регіонах, де імпорт був скорочений після початку вторгнення в Україну.

Внаслідок подовження логістичних маршрутів обсяг російської нафти, що перебуває в морі, зріс до 115 мільйонів барелів. Проте більшість цього ресурсу знаходиться у транзиті до Індії, а не простоює на суднах під санкціями.

Нагадаємо, що попри зростання цін на нафту, економіка РФ залишається під тиском санкцій та скорочення експорту. Навіть високі нафтові доходи не здатні компенсувати втрати від обмежень Заходу та падіння зовнішніх поставок.