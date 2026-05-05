Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,80

43,75

EUR

51,58

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия получила рекордную выручку от нефти за четыре года: что помогло Кремлю

российская нефть
Россия бьет рекорды по нефтяной выручке из-за войны в Иране / Depositphotos

Стоимость экспорта российской нефти выросла до самого высокого уровня с февраля 2022 года. Несмотря на санкционное давление, еженедельная стоимость поставок в начале мая в среднем составила 2,42 миллиарда долларов.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что рост доходов РФ обусловлен войной в Иране, которая фактически парализовала движение судов через стратегический Ормузский пролив. Из-за дефицита сырья нефтеперерабатывающие заводы по всему миру вынуждены искать альтернативные источники поставок.

Ситуация усугубляется блокадой иранских танкеров со стороны США, что на фоне рыночной турбулентности заставило Вашингтон несколько смягчить санкционный контроль над российским экспортом ради стабилизации цен.

Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, четырехнедельные потоки сырой нефти из российских портов выросли до 3,66 миллиона баррелей за сутки в период до 3 мая. Это самый высокий показатель с декабря 2025 года и почти на 500 000 баррелей в день больше, чем с середины апреля.

Российским операторам удалось нивелировать последствия ударов украинских беспилотников по ключевым хабам на Балтийском и Черном морях.

Ремонтные работы в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске позволили возобновить отгрузку, хотя новые атаки на инфраструктуру выходными могут снова замедлить активность портов.

Основным покупателем остается Индия, куда в апреле были отправлены рекордные 13 партий тихоокеанской нефти сорта ESPO.

РФ также осуществляет единичные поставки в Японию и Филиппин, пытаясь возобновить присутствие в регионах, где импорт был сокращен после начала вторжения в Украину.

В результате удлинения логистических маршрутов объем находящейся в море российской нефти вырос до 115 миллионов баррелей. Однако большинство этого ресурса находятся в транзите в Индию, а не простаивают на судах под санкциями.

Напомним, что, несмотря на рост цен на нефть, экономика РФ остается под давлением санкций и сокращения экспорта. Даже высокие нефтяные доходы не могут компенсировать потери от ограничений Запада и падения внешних поставок.

Автор:
Татьяна Бессараб