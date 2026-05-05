Россия получила рекордную выручку от нефти за четыре года: что помогло Кремлю

Стоимость экспорта российской нефти выросла до самого высокого уровня с февраля 2022 года. Несмотря на санкционное давление, еженедельная стоимость поставок в начале мая в среднем составила 2,42 миллиарда долларов.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что рост доходов РФ обусловлен войной в Иране, которая фактически парализовала движение судов через стратегический Ормузский пролив. Из-за дефицита сырья нефтеперерабатывающие заводы по всему миру вынуждены искать альтернативные источники поставок.

Ситуация усугубляется блокадой иранских танкеров со стороны США, что на фоне рыночной турбулентности заставило Вашингтон несколько смягчить санкционный контроль над российским экспортом ради стабилизации цен.

Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, четырехнедельные потоки сырой нефти из российских портов выросли до 3,66 миллиона баррелей за сутки в период до 3 мая. Это самый высокий показатель с декабря 2025 года и почти на 500 000 баррелей в день больше, чем с середины апреля.

Российским операторам удалось нивелировать последствия ударов украинских беспилотников по ключевым хабам на Балтийском и Черном морях.

Ремонтные работы в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске позволили возобновить отгрузку, хотя новые атаки на инфраструктуру выходными могут снова замедлить активность портов.

Основным покупателем остается Индия, куда в апреле были отправлены рекордные 13 партий тихоокеанской нефти сорта ESPO.

РФ также осуществляет единичные поставки в Японию и Филиппин, пытаясь возобновить присутствие в регионах, где импорт был сокращен после начала вторжения в Украину.

В результате удлинения логистических маршрутов объем находящейся в море российской нефти вырос до 115 миллионов баррелей. Однако большинство этого ресурса находятся в транзите в Индию, а не простаивают на судах под санкциями.

Напомним, что, несмотря на рост цен на нефть, экономика РФ остается под давлением санкций и сокращения экспорта. Даже высокие нефтяные доходы не могут компенсировать потери от ограничений Запада и падения внешних поставок.