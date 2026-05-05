Цены на российскую нефть обновили десятилетний максимум

Нефть
Рост мировых цен на нефть увеличивает доходы России от энергоресурсов / Depositphotos

В апреле 2026 года, по данным Министерства экономического развития России, средняя цена используемой для расчета налогов российской нефти выросла до $94,87 за баррель — это самый высокий уровень с 2014 года на фоне скачка мировых цен на нефть.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Reuters.

Рост показателя связан со скачком мировых цен на нефть. В конце апреля котировки превысили $126 за баррель максимум за последние несколько лет.

Рынок отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, риски затяжного конфликта между США и Иран, который может привести к перебоям в глобальных поставках нефти.

Рост цены, используемый для налогообложения, означает увеличение бюджетных поступлений для России, поскольку налоги в энергетическом секторе напрямую привязаны к стоимости сырья.

Это происходит на фоне попыток западных стран ограничить нефтяные доходы Москвы из-за санкций, однако высокие мировые цены частично нивелируют этот эффект.

Напомним, что, несмотря на рост цен на нефть, экономика РФ остается под давлением санкций и сокращения экспорта. Ранее сообщалось, что даже высокие нефтяные доходы не могут компенсировать потери от ограничений Запада и падения внешних поставок.

Автор:
Лариса Крупко