Высокая стоимость нефти не спасет экономику РФ от стагнации. Главные причины — атаки украинских дронов на энергообъекты и новые санкции, обрушившие экспорт сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на аналитический центр ЦМАКП

Аналитики были вынуждены пересмотреть прогноз роста ВВП в сторону снижения, поскольку давление на нефтяной сектор привело к значительно меньшим объемам производства основного экспортного товара, чем прогнозировалось ранее.

Ситуация оказалась парадоксальной, ведь многие мировые эксперты предрекали России статус главного бенефициара от скачка цен на энергоносители, спровоцированного конфликтом на Ближнем Востоке. Однако внутренние проблемы оказались сильнее внешней конъюнктуры.

В ЦМАКП официально признали, что ожидания экспорта российской нефти и нефтепродуктов на период 2026-2029 годов ухудшились.

Ключевой причиной такого пессимизма стали постоянные риски для портовой инфраструктуры и нефтеперерабатывающих заводов, остающихся целями для воздушных ударов.

Поэтому прогноз роста экономики РФ на текущий год обвалился до символических 0,5–0,7%, хотя еще месяц назад ожидалось почти вдвое больше.

Эти цифры резко контрастируют с официальным оптимизмом правительства, где все еще декларируют рост на уровне 1,3%.

Впрочем, реальное положение дел демонстрирует первый квартал 2026 г., по результатам которого экономика РФ сократилась на 0,3%, что стало первым падением с начала 2023 года.

Критическую роль в этом сыграло вынужденное сокращение добычи нефти в апреле, вызванное не только ударами по НПЗ, но и окончательным прекращением поставок через единый нефтепровод, соединявший Россию с Европой.

Напомним, россияне начинают ощущать влияние войны против Украины почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.