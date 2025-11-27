Кризис усиливается: россияне испытывают экономические последствия войны против Украины в повседневной жизни – Вloomberg

Война, развязанная Россией против Украины, вступает в свою четвертую зиму, и россияне начинают ощущать ее растущее влияние почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Десятки регионов центральной и южной России сейчас напрямую сталкиваются с войной. Удары беспилотников и иногда ракет по энергетическим объектам стали реальностью. Сирены воздушной тревоги воют почти каждую ночь, становясь постоянным и публичным напоминанием об эскалации конфликта.

Кризис экономики РФ

За пределами линии фронта остальная часть России, включая Москву, испытала экономические последствия. От домохозяйств, вынужденных сокращать расходы на продукты, до трудностей сталелитейных, горнодобывающих и энергетических компаний – экономический двигатель страны демонстрирует многочисленные трещины. Прежняя устойчивость, поддерживаемая масштабным фискальным стимулированием и рекордными доходами от энергетики, проходит испытание.

Аналитики отмечают, что степень страданий не сравнима со страданиями Украины. Это вряд ли заставит Путина прекратить войну, а четко подчеркивает все более высокую цену, которую приходится заплатить РФ за решение начать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Рост цен и падение спроса

Экономические последствия усугубляются. Цены растут быстрее заработной платы, заставляя большинство россиян менять свои привычки: покупать меньше одежды и переходить на отечественные бренды, поскольку импорт стал слишком дорогим.

Хотя Центральный банк России повысил ставки до рекордных 21% (в октябре прошлого года) по борьбе с инфляцией, экономика все больше демонстрирует отложенное влияние этой политики. Инфляция снизилась примерно до 6,8% в начале ноября, но основная причина - ослабление потребительского спроса.

Это повлекло за собой серьезные изменения в российском секторе розничной торговли:

розничные торговцы одеждой составили 45% закрытых магазинов в третьем квартале;

рынок электроники переживает самое резкое падение спроса за 30 лет;

продажи автомобилей сократились почти на четверть, страдая высокими затратами на займы и увеличением госналога.

Удары по энергетическому сектору

Прямое влияние оказывают и военные действия Украины. Украинские беспилотники теперь безнаказанно атакуют нефтеперерабатывающие заводы и порты, проникая вглубь России более 2000 км. Эти атаки обострили кризис на внутреннем рынке топлива, вызвав резкий рост цен и дефицит в некоторых регионах.

Доходы от нефти и газа сократились более чем на одну пятую по сравнению с прошлым годом из-за более низких цен на сырую нефть, санкции и укрепления валюты. Мировые поставки российского топлива также снизились до самого низкого уровня с начала вторжения.

Финансовые проблемы и перспективы

У банковского сектора тоже нет лучших результатов: доля проблемной корпоративной задолженности выросла до 10,4%, а в розничном секторе – до 12%. Экономический рост замедлился до 0,6% в третьем квартале, а дефицит бюджета составил 1,9% ВВП в октябре.

Аналитики прогнозируют, что положение населения России ухудшится, прежде чем оно сможет надеяться на улучшение, особенно ввиду запланированного роста НДС в следующем году, что повлияет на малый бизнес и, наконец, потребителей.

Экономические последствия войны против Украины становятся более ощутимыми для всех секторов экономики РФ.

Напомним, китайские экспортеры повышают цены на военно-промышленную продукцию для российских покупателей. Они используют зависимость Кремля от их поставок, возросшую из-за ограничения импорта западными санкциями.