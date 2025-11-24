Китай поднял цены на экспорт военных товаров для России почти на 90%

Китайские экспортеры повышают цены на военно-промышленную продукцию для российских покупателей. Они используют зависимость Кремля от их поставок, возросшую из-за ограничения импорта западными санкциями.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Новое исследование Института развивающихся стран (Bofit) при Банке Финляндии показало, что цены на поставляемые из Китая в Россию товары выросли в среднем на 87% в период между 2021 и 2024 годами. Для сравнения, цена на аналогичные товары, которые Китай экспортирует в другие страны, за это время выросла всего на 9%.

Авторы исследования сосредоточились на категории "машины и механические приборы", включающей многие предметы, критически важные для развития военной промышленности РФ.

Высокопоставленный западный чиновник по санкциям заявил Financial Times, что хотя полного "отрезания" российского ВПК от поставщиков достичь сложно, завышение цен китайскими компаниями является "достаточно неплохим результатом". Если цена растет на 80%, то это фактически вдвое уменьшает покупательную способность России.

Рост цен поглощает объемы

Исследователи пришли к выводу, что санкции ограничили технологические возможности России, сделав импорт критически важных товаров более дорогим. В некоторых случаях рост стоимости импорта был полностью обусловлен ростом цен, а не увеличением торговых потоков.

К примеру, импорт китайских шариковых подшипников в Россию к 2024 году вырос на 76% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2021 годом, тогда как объем экспорта за это время снизился на 13%. Это говорит о том, что рост цен "съедает" физические объемы поставок.

Турция и общее влияние

Используя подобные методы, исследователи также выявили значительный рост цен, взимаемых с российских импортеров на подпадающие под санкции товары и в Турции, где цены выросли на 25-55% по сравнению с другими экспортными товарами.

В целом, используя данные из 14 стран, было подсчитано, что медианная цена импорта, подлежащая экспортному контролю, выросла на 75% между 2021 и 2024 годами. Исследование также показало, что влияние санкций на цены, вероятно, усиливается, поскольку более строгий контроль позволяет экспортерам требовать высших премий.

Санкции в мирном плане

Снятие санкций остается критически важной целью Кремля. В первоначальном мирном плане, разработанном США и Россией, отмечалось, что снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае. Китай со своей стороны ранее заявлял, что выступает против односторонних санкций.

Китай ранее неоднократно отрицал предоставление Москве летального оружия и заявил, что выступает против односторонних санкций, мешающих бизнесу между китайскими и российскими компаниями.

В 2023 году The Telegraph, ссылаясь на собственное расследование, сообщил, что российские фирмы, включая попавшие под санкции компании, занимаются производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков и получили десятки тысяч поставок из Китая с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно расследованию, именно поддержка Китая помогает России выдержать санкции, что ставит под вопрос эффективность важной части кампании Запада против Москвы, направленной на парализование российской экономики.

Ранее сообщалось, что Китай продолжает покупать российский сжиженный газ, несмотря на санкции.