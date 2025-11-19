Российский "Новатек" вынужден продавать газ Китаю со скидками до 40% — Reuters

Российский производитель сжиженного природного газа "Новатек" снизил цены на свои грузы на 30-40% с августа, чтобы побудить китайских покупателей покупать санкционный газ из своего проекта Arctic LNG 2.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Эти закупки со стороны Китая, давнего союзника РФ, помогают Кремлю обойти санкции, введенные США и Европой, направленные на перекрытие потока нефтегазовых доходов в бюджет Кремля.

Несмотря на то, что производство на заводе началось еще в декабре 2023 года, Новатек не мог продать ни одной партии до августа 2025 года, когда он снизил цены для китайских покупателей.

По данным инсайдеров, поставки стартовали только после того, как "Новатек" предложил огромные скидки китайским покупателям – $3-4 по сравнению с азиатским бенчмарком на LNG, который составляет около $11 за миллион BTU (британских термических единиц).

Следующие 14 поставок китайские покупатели получили со скидками от 30% до 40%. Грузы продаются за $28-32 млн, в то время как их рыночная стоимость превышает $44 млн. Это свидетельствует о значительных потерях для российского производителя.

Давление США и обход санкций Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Москву с требованием прекратить войну в Украине, угрожая действиями против стран, покупающих российские энергоносители. Однако Китай как крупнейший покупатель российского энергетического экспорта и противник западных санкций продолжает сотрудничество.

Предшественник Трампа, президент Джо Байден, ввел конкретные санкции против Arctic LNG 2 вскоре после начала его эксплуатации. Это привело к тому, что французский партнер TotalEnergies вышел из проекта, хотя китайские гиганты China National Petroleum Corp и China National Offshore Oil (по 10% акций) остались.

Проблемы с логистикой и танкерами

Санкции также сорвали планы России по приобретению необходимого флота танкеров ледового класса Arc7, что сделало невозможным круглогодичные поставки. До августа грузы из проекта "Arctic LNG 2" находились в море с грузом или перегружались в хранилища, что стоило "Новатеку" миллионы долларов, пока не начались соглашения с Китаем.

Несмотря на то, что Трамп сделал прекращение войны внешнеполитическим приоритетом и угрожал тарифами странам-покупателям (включая Индию), Вашингтон пока не принял меры по наказанию китайских компаний, причастных к закупкам "Arctic LNG 2". Эксперты отмечают, что подавление китайских компаний может быть сложным и может поставить под угрозу амбиции США по поводу собственных соглашений о СПГ с Пекином.

Реакция украинского рынка

Несмотря на общие колебания на мировых рынках, ключевым фактором, ныне определяющим ценовую динамику на украинском топливном рынке, стали американские санкции против российских гигантов - "Лукойлу" и "Роснефти". Опрошенные изданием Delo.ua эксперты прогнозируют, что эта внешняя политика будет оказывать непосредственное влияние на стоимость дизельного горючего и автогаза в Украине.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что стоимость российской нефти марки Urals опустилась до самого низкого уровня более чем за два с половиной года – еще до вступления в силу новых санкций США против двух крупнейших нефтяных компаний РФ.